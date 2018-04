Ege’nin derin mavisini, Alaçatı evlerinin naif dokusunu, şıklıkla bütünleşen eğlence ve tatil anlayışını Alkoçlar “misafirperverliği’ ile sunan “Alkoçlar Exclusive Alaçatı Hotel” kapılarını açıyor!





Alkoçlar Grubu’nun yeni oteli Alkoçlar Exclusive Alaçatı Hotel, Çeşme’nin muhteşem deniz manzarasına eşlik eden 45.000 m2’lik alana kurulu özel konumu, 152 adet birbirinden şık oda ve süitleri, kendine ait özel plajı, iki iskelesi, Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan restoranları, SPA’sı ve aileler için düşünülmüş çocuk aktivite alanları ile misafirlerini hayallerindeki tatili yaşayabilmeleri için bekliyor. Her şey dahil sistemini, butik otel anlayışıyla birleştiren Alkoçlar Exclusive Alaçatı’da kendinizi çok özel, çok ayrıcalıklı hissedeceksiniz.Butik otel konforunu, her detayı düşünülmüş kaliteli hizmet anlayışı ile birleştiren Alkoçlar Exclusive Alaçatı’nın dekorasyonunda Alaçatı evlerinin dokusu ön plana çıkıyor. Otelin genelinde kullanılan beyaz renge eşlik eden Ege mavisi ile yeşil peyzaj, aksesuarlardaki romantik dokularla dingin ve huzurlu bir ortam yaratıyor.Çeşme’nin en özel koylarından birinde bulunan Alkoçlar Exclusive Alaçatı’nın kendine ait 350 metrelik plajının yanı sıra hem stili hem de kapasitesi ile dikkat çeken özel havuzları da bulunuyor. Tatlı ve tuzlu su gibi her keyfe ve talebe yönelik özenle kurgulanan havuzlar, denize paralel olarak tasarlanmış. Beach bölümünde bulunan iskeleler ise adeta denizin ortasında, her şeyden uzakta hissini yaşatıyor.Türk ve dünya mutfağının eşsiz tatlarını yaşatan Alkoçlar Exclusive Alaçatı’nın restoranlarında sunulan seçenekler Çin mutfağından İtalyan lezzetlerine, yaz mevsiminin ve Alaçatı’nın keyfini tamamlayan balıklardan mezelere, ayrıcalıklı sunumlarla hazırlanan açık büfelerden çocukları mutlu eden tatlara kadar uzanıyor.Her yaşa ve zevke hitap eden aktiviteleri ile eğlenceli bir tatil alternatifi de sunan Alkoçlar Exclusive Alaçatı’da çocuklara özel oluşturulan programlar ve hizmetler de yer alıyor.Her şeyin en ince detaylar ile düşünüldüğü Alkoçlar Exclusive Alaçatı, suit odada üç hafta veya daha uzun süreli konaklama yapacak olan misafirlerine özel ücretsiz helikopter servisi ve havaalanından Alkoçlar Exclusive Alaçatı’ya transfer hizmeti sağlıyor.Deneyimli bir ekip tarafından hazırlanan özel SPA programları, yoga ve pilates dersleri, cilt bakımları, masajlar ve sizi özel hissettirecek daha bir çok hizmet Alkoçlar misafirperverliğinin tadını yaşatıyor.Sörf plajlarına yürüme mesafesinde, Alaçatı merkeze 3 km. ve Çeşme merkeze ise 10 km. uzaklıkta bulunan konumuyla Alkoçlar Exclusive Alaçatı’da artık tatiller artık çok farklı ve özel olacak!