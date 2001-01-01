Dünyaca büyük bir üne sahip olan kanalları ve herkesin görmeye can attığı eğlence merkezleri ile turistlerin uğrak noktası haline gelen Amsterdam, yaşantısındaki serbestlik ve eğlenceye olan tutkuları ile dikkati çekiyor.

Avrupa’nın en zengin şehirlerinden biri olarak bilinen Amsterdam, Hollanda’nın başkentidir. Kanallar arasında ister yürüyerek ister bisikletinizle şahane turlar yapabilir kısa zamanda çok daha farklı noktayı görme imkanı bulabilirsiniz. Amsterdam gezilecek yerler bakımından size oldukça fazla seçenek sunuyor. Bu sebeple gezi sürenizi 2 gün ile sınırlı tutmamanızı öneririz. Eğer imkanınız varsa birkaç günlük bir gezi planı ile Amsterdam’ın pek çok yerini görmeniz mümkün hale gelecektir.



Amsterdam nerede?

Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam, ülkenin en gözde şehirlerinin başında yer alıyor. Doğuda Almanya, güneyde Belçika ile komşu olan Hollanda’nın kuzeyde ve batıda Kuzey denizine kıyısı bulunmaktadır. Kuzey Batı Avrupa topraklarında yer alır. 12. Yüzyılda Amstel ırmağının kenarında bir balıkçı köyü olarak kurulmuştur.







Amsterdam gezi rehberi

Amsterdam’a gittiğinizde mutlaka görmeden dönmemeniz gereken pek çok yer mevcut. Eğer yakın zamanda Amsterdam’a gitmeyi düşünüyorsanız ya da görülecek yerler listenizde varsa, gittiğinizde nerelere uğramanız gerektiğini sizinle paylaşıyoruz.



Amsterdam Kanalları

Amsterdam denildiği zaman akla ilk gelen yer hiç kuşkusuz ki dünyaca ünlü kanalları oluyor. Şehrin dört yanını saran bu kanallar arasında uzun yürüyüşler ya da bisiklet turları yapabilir tren istasyonunun önünden kalkan kanal turlarına katılarak şehri bir de bu açıdan gezebilirsiniz.



