Havalar ısınıyor, bahar kendini hissettirmeye başlıyor. O zaman gelsin bahar tatilleri. Etstur’un Nisan ayına özel yurt dışı tatil fırsatlarını kaçırmayın.









Barcelona, Madrid, Roma… Avrupa’nın başkentleri sizi Paskalya ruhunu yaşamaya davet ediyor. 3 veya 4 gecelik turlarla gezip kısa bir bahar havası almaya ne dersiniz? Hem de en renkli bayramlardan biri yaşanırken…299€’dan başlayan cazip fiyat avantajlarıyla siz de bu renkli tatil fırsatlarını yakalayın.Avrupa’nın en zengin kültürlerinden birine ev sahipliği yapan ülke hareketli caddeleri, mimari eserleri, renkli şehir hayatıyla size keyifli bir tatil yaşatacak. Akdeniz’in en eğlenceli şehirlerinden biri olan Barcelona’da Picasso’dan Salvador Dali’ye ve Gaudi’ye kadar dünyaca ünlü sanatçıların ölümsüzleşen eserlerini görebilir, en ünlü caddelerden olan La Ramblas Caddesi’nde keyifli bir alışverişin ardından sevdiklerinizle bir restoranda oturup ünlü omletleri “tortilla” yı tadabilirsiniz.Zengin tarihi mirasının yanı sıra canlı bir kültür ve sanat merkezi olarak da dikkatleri üzerine çeken şehirde tatilinizin ne zaman bittiğini anlamayacaksınız. Madrid'de sabaha kadar açık olan gece kulüplerinde Flamenko gösterileri izleyebilir, lezzetli tapas, fırında kuzu eti ve kahvelerin tadına doyasıya varabilirsiniz. Alışverişin vazgeçilmez adresleri olarak Goya ve Serrano ilk durağınız olsun.Akdeniz’in en sıcakkanlı insanlarını barındıran ülkesi İtalya’nın başkenti Roma’da unutulmaz bir tatil sizi bekliyor. Yemek kültüründen evlerinin mimarisine kadar sizi etkilemeye hazır sokaklar, caddeler, medyanlar, cafeler, restoranlar Roma’yı unutulmaz kılacak. Dünya’nın hakkında en çok yazılar yazılan, fotoğrafları çekilen şehirlerinden olan Roma’da Batı uygarlığının beşiğini keşfederken tadacağınız lezzetlerin etkisinden uzun süre kurtulamayacaksınız.Biraz uzaklaşmak isteyenlere Uzakdoğu’dan Kore- Japonya, Hong Kong- Bangkok- Singapur, Phuket- Bangkok turları Doğu Amerika’dan New York- Orlando- Miami tur alternatifleri sunan Etstur sizi bahar aylarında dünya turuna davet ediyor. 6 veya 8 gecelik tur seçenekleriyle 1.149€’dan başlayan fiyatlarla baharı tatil yapmadan bitirmeyin.Seul'da 1, Tokyoda 3, Kyoto'da 2, Osaka'da 2 gece toplam; 8 gece konaklamalı Kore- Japonya turundan çok renkli anılarla döneceksiniz. Dünya’nın en büyük 2. kenti olan Tokyo’da imparatorlukların başkentini görecek, alışılmışın dışında lezzetler tatma fırsatı bulacaksınız. “Başkentlerin Başkenti” anlamına gelen Kyoto tam bir tapınak şehri. Burada mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında gyoza, donburi, gomaae bulunuyor. Turun son şehri olan Osaka dünyanın en büyük 9. metropol alanı olarak biliniyor. Japonya'nın gurme yiyecekler başkenti olarak kabul edilen şehirde restoranların çeşitliliğini hayal etmek size kalıyor.Güney Doğu Asya’nın en önemli şehirlerinden oluşan bu turda bambaşka kültürler göreceksiniz. Yaklaşık 200 ada ve ana karadan oluşan Hong Kong’ta göreceğiniz doğa güzellikleri, Bangkok’ta tadacağınız tropikal meyveler ve dünyanın en popüler turistik mekanlarından biri olan kenti ikiye bölen Chao Praya Nehri sizi büyüleyecek. Singapur’da çıkacağınız Gece Safarisinde ise duyduğunuz heyecanı asla unutamayacaksınız.Tayland’ın ünlü egzotik cennet adası olan Phuket; yemyeşil doğası, upuzun sahilleri, rengarenk gece hayatıyla tüm dünya insanlarının bir araya geldiği, yaşayan bir tatil cenneti. Mavisiyle, gökyüzüyle, sıcacık ada insanlarıyla Phuket’i çok seveceksiniz.Kendinizi kaybetmenin en keyifli, renkli, eğlenceli ülkesi Amerika’da tatiller de çok hızlı yaşanıyor. Dünyaca önemli bir siyasi, ticaret, moda, eğlence ve finans merkezi olan New York’ta izleyeceğiniz Broadway Şovlar, gezeceğiniz Central Park, 5. Cadde, Empire State Binası, dünyaca ünlü restoranlar, alışveriş merkezlerinden sonra zaman dursun isteyeceksiniz. Masal diyarlarında eğlenmek isteyenlerin büyülü şehri olarak bilinen Orlando’da Disney World turistlerin ilk durağı. Orlando' ya tatil için geldiğinizde buradaki aktivitelerin cazibesi başınızı döndürecek. Miami Nehri etrafında kurulmuş olan Florida Eyaleti’nin en gözde şehri Miami, alabildiğine uzun kumsalları, inanılmaz gece hayatı ile Magic City (Sihirli Şehir) olarak adlandırılıyor. Dönmek istemeyeceğinize emin olabilirsiniz.