Gwyneth Paltrow ile ünlü şef
Mario Batali’nin İspanya’yı
dolaşarak şık restoranlarda
ya da yöresel kafelerde yemek
yemenin zevkine ulaştıkları
‘Spain on the Road’ adlı programı izlerken
Barselona’yı görülmesi gereken şehirler
listeme eklemiştim. Woody Allen’ın Altın
Küre ödüllü Barselona filmini
izledikten sonra ise neden hala
Barselona’ya gitmedim diye sordum
hep kendime. İstanbul’a bahar bile
gelmedi... Yaz çok uzakta göründü
bana... Bu nedenle tatil hakkımı
güneşten nasibini alan Barselona’ya
giderek kullanmaya karar verdim.
Yaklaşık 3.5 saat süren uçak yolculuğundan
sonra, tarihi, mimarisi, Flamenko dansı
ve lezzetli yemekleri ile ünlü bu şehre gelir
gelmez İstiklal Caddesi’ne benzeyen, şehrin
en kalabalık caddesi La Rambla’da bulunan
otelimize eşyalarımı bırakıp kendimi sokağa
atıyorum. La Rambla’yı bu kadar ünlü
yapan, cadde üzerindeki çiçekçiler, sokak
satıcıları, hediyelik eşya satan tezgahlar, her
bir köşede ayrı bir gösteri sergileyen farklı
kostümlere bürünmüş sokak sanatçıları. La
Rambla’nın deniz kenarına bakan ucunda
Kristof Kolomb anıtı önünde fotoğraf
çekmek için bekleyen turist kalabalığını
görünce sahil tarafına gitmek yerine
Barselona’nın en canlı meydanı olan
Plaça de Reial’de öğlen bir şeyler
atıştırmaya karar veriyorum.
İlk günümde Gaudi’nin eserlerini
görmek üzere program yapıyorum.
Şehrin Art Nouveau yapılarıyla ünlü
Eixample bölgesinde ilk durağım Alice Harikalar Diyarı’nı andıran
Casa Milla. Dalgalı ön cephesi,
bacaları ve havalandırma delikleriyle
Casa Milla Art Nouveau tarzının
günümüzdeki en güzel örneklerinden
biri. Ütü ve hizmetçi odası ve çocuk
odasında her bir ayrıntıyı incelemek
suretiyle yarım saatten fazla zaman
geçiriyorum.
Casa Milla’dan sonra Gaudi’nin sıra dışı bir
mimari yaklaşım sergilediği Caso Batllo’yu
ziyarete gidiyorum. Bir ejderhanın sırtını
andıran çatısı, vitraylı pencereleriyle çizim
odası ve renkli seramiklerle döşenmiş arka
bahçe görülmeye değer. Caso Batllo’nun
altında hediyelik eşyalar alınabilecek harika
bir dükkan var.
Biraz alışveriş yaptıktan sonra Gaudi’nin
listemdeki üçüncü eseri olan La Sagrada
Familia’ya doğru yola koyuluyorum,
beni bekleyen mimarinin ne kadar
harika olacağından bihaber...
‘Sagrada Familia’ Türkçe’de
‘Kutsal Aile’ anlamına geliyor.
Avrupa’nın en sıra dışı kilisesi
olduğu söyleniyor. Muhteşem
şehir manzarasını görmek için
turist ve ziyaretçi kuyruğu
nedeniyle yaklaşık bir saat
beklemeniz, sekiz euro
ödemeniz ve 400 basamak
çıkmanız gerekiyor. 12
Havari’yi temsil eden, ancak
sekiz tanesi tamamlanmış
çan kuleleri nefes kesici.
Ancak hala inşaat devam
ettiği için istediğim gibi
güzel fotoğraf çekmem mümkün
olmuyor. Katedral ziyaretinden sonra
yorgunluğumu atmak ve gün batımının
keyfini çıkarmak için halka açılmadan
önce zenginler ve soyluların dinlenme
bahçesi olarak tasarlanan Park Güell’e
gidiyorum ve kırık fayanslardan yapılma
mozaiklerden oluşan banklardan birine
yerleşiyorum. Park Güell’i içerisinde
yer alan Gaudi’nin Sagra da Familia’ya
taşınana dek yaşadığı Casa Museu
Gaudi’yi de görmeden gitmemek gerek.
İkinci günümü dar sokakları, kafeleri
ve butikleri ile yakın zamanda tekrar geçirmeye karar veriyorum. Bu bölgede
bulunan Picasso Müzesi’ni ziyaret
ettikten sonra tasarım butikleri ile
Galata’yı andıran El Born bölgesine
gideceğim. Barselona’da hemen hemen
her yere metro ile ulaşım sağlamak
mümkün. Ben de 1.4 euro’ya bilet
alarak metroya biniyor ve El Born’da
bulunan tek metro istasyonu olan
Jaume’de iniyorum. Birçok ünlü
ressamın çalışmasının yanı sıra müzeye
ismini veren, Malaga doğumlu 1985-
1990 yılları arasında Barselona’da
yaşamış olan Picasso’nun ilk dönem
çalışmaları ve modernizm ile kübizm
temalı eserlerini bu müzede görmek
mümkün. Bari Gotic bölgesinin
göbeğinde, 14. yüzyılda inşa edilmiş
muhteşem Barselona Katedrali yer
alıyor.