Güney Amerika hava sahasına girdiğim andan itibaren içimde bir cıvıltı, önleyemediğim bir gülümseme ve mutluluk hali başlıyor bende. Havasından mıdır, suyundan mıdır, neşeli ve insana hayat enerjisi veren müziğinden midir bilmiyorum ama Güney Amerika’nın bendeki yeri apayrı.

La Paz’a vardığınız ilk anda, hayallerdeki gibi palmiyeler, rengarenk binalar, tropik ağaçlar karşılamıyor sizi. Boyasız bina yığını, alabildiğine elektrik telleri, karmakarışık bir yapılaşma, eski püskü arabalar, otobüsler… Hiç de hayallerdeki gibi gelmiyor kulağa öyle değil mi? Ama ilk bakışta karar vermemek gerekecek kadar samimi, doğal ve renkli bir şehir La Paz.



COĞRAFİ ÖZELLİKLER VE KOKA YAPRAĞININ HİKMETİ

And Dağları’nın Altiplano adı verilen yüksek düzlüklerinde yer alan La Paz, dünyanın en yüksek başkenti olarak anılıyor. Yönetimsel başkent demek daha doğru olacak, çünkü esas başkent Sucre. Deniz yüzeyinden 3600 metre yükseklikte bulunan şehre gitmeden önce bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri ‘yükseklik hastalığı’. Birçok turist yükseklikten dolayı baş ağrısı ve oksijen problemiyle karşı karşıya kalıyor. Fakat böyle söyleyince kulağa korkutucu gelmesin, çünkü ben yüksekliğe dair hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bünyeden bünyeye değişebilecek bir durum bu. Ayrıca şehrin her yerinde bulabileceğiniz koka yaprağını çiğneyerek ya da bitki çayını içerek baş ağrınızı önlemek çok kolay olacaktır! Koka yaprağından bahsetmişken şehrin en merak edilen müzelerinden biri olan ‘Museo de la Coca’ (cocamuseum.com)’yı ziyaret ederek koka yaprağıyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.







CADILAR MARKETİ, TELEFERİK, KARNAVAL VE DAHA NELER NELER...

Yapılacaklar arasında ilk sıralarda yer alan; rengarenk Cadılar Marketi (Mercado de las Brujas)’ne uğramak, şehri boydan boya gezebileceğiniz ve tüm La Paz’ı ayaklarınızın altına alacağınız teleferik (Mi teleferico)’e atlamak ve kadınların saç saça baş başa girdiği Cholita’s Wrestling’i izlemek olmalı.



Cadılar Marketi, şehrin merkezi olan Sagarnaga’da bulunan, boylu boyunca uzanan sokaklar zinciri. Yan yana yüzlerce rengarenk dükkanda çantalar, örme bileklikler, hayatta almayacağınız ayakkabılar, yüzükler, küpeler, kolyeler, kumaşlar, bitkiler, tütsüler, biblolar, müzik aletleri, pipolar, hediyelik aklınıza gelebilecek ne varsa bulabileceğiniz bir okyanus adeta.







Ayrıca adından da tahmin edebileceğiniz gibi büyülü olduğunu söyledikleri bir sürü bitki ve obje de bulabilirsiniz. Aşk iksiri, iş hayatına iyi gelecek tütsü, erkeğini eve bağlayacak minyatür heykelcik... Ben sırf anı olsun diye cadılarla ilgili birkaç obje alsam mı diye düşünürken, bir anda içime batıl inançlı bir anneanne kaçtı ve ‘Aman evime ne olduğunu bilmediğim şeyleri sokmayayım’ diye o tarzda bir şey almadan çıktım. Ama gerçekten dükkanlara sürekli gidip, içindeki alışveriş canavarını salası geliyor insanın. Bir de her şeyin ekstra ucuz olduğunu düşünürsek, o canavarı içerde tutmak epey zor oluyor!







Şehri görmenin en güzel yolu teleferiğe binmek olacak. Tüm şehri birbirine bağlayan kırmızı, sarı, yeşil ve mavi olmak üzere dört hattan oluşan teleferikte şehrin düzensizlik içinde kendi düzenini yarattığını görebilirsiniz. Teleferikteyken kendimi alamayıp “La Paz, çirkinsin ama kendi içinde bir uyumun ve ruhun var” dedim. Fotoğraflara bakıp ne ruhu, ne uyumu diyebilirsiniz ama artık orasını da gidince hissedeceksiniz. Çünkü bir yeri güzel kılan şehrin sadece kendisi değil, insanlarıdır da benim için. 12 saatlik otobüs yolculuğundan sonra La Paz’a vardığımda, karnaval olduğundan ötürü 7’den 77’ye herkes sokaklarda ellerinde içecekleriyle dans ediyordu. Birçok yolun trafiğe kapatılmış olmasından dolayı araç bulamasam da yürüyerek otelimi bulana kadar bir sürü insanla tanıştım. Kadınlar kucaklarında bebekleriyle dans ediyor, herkes evinin, iş yerinin kapısını açmış kendi partisini veriyor, sokaklarda sahneler kurulmuş, bir yandan konserler veriliyor bir yandan herkes kendi evinin avlusunda almış eline mikrofonu şarkı söylüyor. Yani 7’den 77’ye lafının bu kadar yerini bulduğu bir an daha yaşamamış olabilirim! Kaldırımda sarhoşluktan uyuyakalan dedeler, akşam bize yemeğe gel diyen anneanneler, elden ele içkiler dolaştıran insanlar, kucaklarda hop hop zıplayan bir yaşına basmamış bebekler… Daha otele yürüyene kadar 100 kişiyle tanışıp, birkaçına akşam yemeği sözü bile vermişken buldum kendimi. Herkes o kadar sıcakkanlı ve misafirperver ki bu teklifleri yalandan etmiyorlar yani. Otele gidip bir duş alıp geleceğim dediğimde, Türklerde olduğu gibi ‘Ay vallahi bırakmam’ edasında gitmeme izin vermedikleri gibi, döndüğümde de herkesi yerli yerinde ‘Aaa bizim kız geldi, hoş geldin!’ derken bulmak çok samimiydi. Bu tatlılıkların yanı sıra bu karnavalın bana en saçma gelen kısmı, insanların birbirine köpüklü su fışkırtması ve sürekli çatapat atması oldu. Neden diye sorsam da pek cevap alamadığım için sizleri bu konuda aydınlatamayacağım ama köpüklü su olayının özellikle yorgunken biraz can sıkıcı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.







GÜREŞEN TEYZELER

Bolivyalıların aşırı sıcakkanlı, misafirperver ve arkadaş canlısı olduklarının altını bu kadar kalın çizgilerle çizdikten sonra bambaşka bir yönünü görmek için sizleri kadınların güreşine davet ediyorum. Ülkede ırkçılık ve kadın-erkek eşitsizliği üzerine başladığı söylenen bu güreş türü gerçekten insanı hayret içinde bırakıyor. Hayatımda daha komik ve saçma bir şey izlememiş olabilirim. Saçları iki yandan örgülü, geleneksel Bolivya kostümü giymiş, evde oturup tombiş parmaklarıyla dolma sarmasını bekleyeceğiniz tatlı Bolivyalı teyzeler, ringde birbirinden değişik figürlerle güreşiyorlar.



Bazen karşılarında erkek güreşçiler de olabiliyor ama genellikle kadın kadına, saç saça baş başa bir mücadele bu. O kadar yol kat etmişken bir pazar akşamını bu enteresan atraksiyona ayırmamak olmaz. O teyzelerin nasıl bu denli esnek ve güçlü olduklarını, ringin köşelerinden birbirlerinin üzerine nasıl uçtuğunu görüp gülme krizine girmeden dönmeyin lütfen!