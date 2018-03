Nepal’in başkenti Katmandu’yu sevmek için onu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Sırlarını nazlanarak veriyor... Keşmekeşini bir kenara bırakırsak, dua bayrakları asılmış sokakları, tapınakların kapısında bekleyen Narasimha aslan-insanları, rengarenk kıyafetleri, sefalete meydan okuyan dünyaları... Sonunda iyi ki gitmişim, görmüşüm diyorsunuz.

Yazı: Zeynep Durak Yılmaz



İki elinizi kalp hizasında birleştirip başınızı hafifçe eğin ve ‘namaste’ deyin. Bu jestiniz Nepal’de aynı şekilde gülümsemeyle karşılanacak. Hayat şartları ne kadar zor da olsa, iki devin yani Hindistan ve Çin’in arasında sıkışmış bu küçük ülkede insanların gülümsemesinin ve gönüllerinin ne kadar geniş olduğuna şahit olacaksınız. Namaste! “Merhaba, hoş geldiniz, tanıştığımıza memnun oldum, hoşça kalın, görüşmek üzere” olmak üzere pek çok farklı durumda kullanılıyor; ortak yönüyse hepsinde iyi niyet olması. Klişe gibi görünebilir ancak Nepal halkı şimdiye kadar karşılaşacağınız en güler yüzlü insanlar olabilir. Yabancıya olan merakı ve saygıyı hemen ilk dakikada hissediyorsunuz. Yapacağınız alışverişlerde her daim pazarlık etmeyi unutmaz ve güvenebildiğiniz bir yerel rehber ya da turizm acentesi bulursanız ülkeyi huzurla keşfe çıkabilirsiniz.



Yüksek irtifalara çıkın

Huzur derken yükseklere çıkmanız, Himalayalar’ın eteklerinde yürümeniz, dağ köylerine gitmeniz lazım, lakin başkent Katmandu’da huzur bulmak, pokerdeki en iyi el olan royal flush çıkması kadar nadir. Yine de kaotik Katmandu’yu sevebilmek için onu olduğu gibi yani keşmekeşiyle kabul etmek gerekiyor. Sırlarını nazlanarak veriyor. Çoğunlukla şehirde yürüyüş yapmayıp taksiye binmeniz gerekiyor, çünkü 2 km’lik yol, trafik sıkışıklığında yarım saat sürebiliyor. Ama siz farklı yerler görüp Nepal halkıyla iletişim kurunca -ki büyük çoğunluk İngilizce’ye vakıf- Katmandu’yu sevmeye başlıyorsunuz.







Kurak mevsimde maske şart

Kent, Türkiye’de zırt pırt korna çalan minibüslü caddelerden daha gürültülü, kurak mevsimde merkezi yoğun egzoz ve toz bulutu kaplıyor. Tozzoz (toz+egzoz) maskesi takmanız da şart oluyor. Muson zamanı giderseniz daha temiz ama daha sıcak oluyor. Katmandu ve yakın çevreyi 3-4 günde gezebilir, en önemli turistik duraklara uğrayabilirsiniz. Katmandu, 1350 metre yükseklikte, iki nehrin birleştiği yerde duruyor. Şehirde gezerken Bagmati ve Bishnumati’yle yollarınız kesişiyor. Nehir kıyısından gitmenizi harfiyat ve kirlilik yüzünden pek önermiyorum ancak ölü yakma törenine şahit olmak isterseniz, çevrenizde mini bir araştırma yaparak denk gelebilirsiniz.



Üç bin metrelik dağ tacı

Şehir Himalayalar’ın eteklerinde 3 bin metre yükseklikteki bir dağ tacıyla çevrili. Buradaki köyler örneğin Nagarkot, amatör yürüyüşçüler için ideal. Himalaya manzaraları nefes kesici. Doğu ve güneydeki iki ziyaret edilmesi gereken kasabayı yani Patan ve Baktapur’u da eklersek 1.5 milyona ev sahipliği yapıyor yorgun Katmandu Vadisi. Bu iki kasabayı ‘mutlaka görülecekler listesi’ne almalısınız.



Büyüleyici Baktapur

Baktapur’da konaklamak iyi bir fikir olabilir. 2015 yılının nisan ayında yaşanan 7.9 büyüklüğündeki depremde başkente nispeten daha az zarar görmüş. Kasaba sadece yayalara açık, ki bu da kornasız alan demek. Hayvan heykelleriyle donanmış tapınağın yanında bir ‘om’ deyip bir kafeye çökebilir, yeşil çay yudumlayıp Nepal rehber kitabınızı okuyabilirsiniz. 10 numara, 5 yıldız! Burada Hinduizm ve Budizm’in en güzel tapınak örneklerine şahit olursunuz. Hikayesi boldur bu hayvan reenkarnasyonlu tanrıların. Aileler görürsünüz, torun tombalak gelmiş, adaklar adarlar, mumlar yakarlar. Yaşayan gerçek bir müzedir Baktapur, içiniz açılır. Patan kasabası da Katmandu gibi dinamik, yarım günlük bir turla görülmeye değer.



Katmandu’nun kalbi: Durbar

Katmandu’ya dönersek; şehrin kalbi Durbar Meydanı’nda atıyor. Depremde çok hasar görse de ve 2.5 yıldır restorasyon çalışmaları sanki kaplumbağalar tarafından ağır ağır yapılıyor gibi görünse de halen çekiciliğini kaybetmemiş. Meydan Ortaçağ’dan kalan tapınaklar ve kraliyete ait çok katmanlı süslü yapılarla dolu. Burayı yerel rehberle gezebilirsiniz. Sizin hangi memleketten geldiğinizi sorup, eski Türk müşterilerinden aldıkları imzalı referans notlarını gösteriyorlar. Çok tanrılı ve onların reenkarnasyonlarına ait hikayeler anlatıyorlar. Aileleriyle ilgili sorular sorarsanız, hoşlarına gidiyor ve çoğunlukla ekstra bilgi vermeye hazırlar. Tabii pazarlık etmeyi unutmayın.



Yaşayan tanrıça

Burada anlatılan hikayelerin başında Kumari Devi yani Yaşayan Tanrıça geleneği geliyor. Buradaki amaç; ilahi kadın enerjisinin kutsanması. Kumari üç yaşındaki kız çocuklarının arasından seçiliyor. 40 kriter var; yuvarlak kafaya, siyah gözlere, düz ve uçları sağa doğru kıvrılmış saçlara, inek gibi uzun kirpiklere sahip olma gibi. Binlerce çocuk arasından büyük bir titizlikle seçilen Kumari dini törenlerde yerini alıyor. Bu, ailesi için çok prestijli bir durum, hayatta insanın başına bir kez gelebilecek bir şans, ailesini az görme pahasına. Kumari genç kızlığa adım atınca görev değişikliğine gidiliyor. Meydana yakın Freak Sokağı, 60’lı yıllarda Nepal’e akın eden hippilerin yeri, bugün uyuşturucu madde satan dükkanlar kapanmış da olsa halen turistlerin uğrak noktası.



Mala tespihleriyle ya sabır

Nepal, hayvan dostları için biraz karmaşık duygular uyandırabilir. Tantrik gelenekte hayvanlar kurban ediliyor. Beş tür hayvan ve her daim erkek olanlar adak için uygun. Asya mandası, keçi, koyun, tavuk ve ördekler. İnekler kutsal hayvanlar ve asla adak olamazlar. Köylerde de bazen başıboş, öyle ortalıkta gezinen çöp karıştıran ineklere rastlayabilirsiniz. Eğer yolda önünüze çıkarlarsa, genelde Budist rahiplerin taşıdığı ama hippi hareketiyle pek moda olan bodhi ağacının (Ficus religiosa) meyvesinin çekirdeğinden yapılan tespihlerinden bir tane edinin ve tespih elinizde ineklerin kenara geçmelerini sabırla bekleyin.







Dua yazılı bayraklar barış, merhamet, güç ve bilgeliği teşvik etmek için asılıyor Nepal’de. Rüzgarla iyi niyetler her yere dağılıyor. Bayraklar eskiyince yakılıyor, tıpkı ölen insanlar gibi. Yeni bayraklar asılıyor, yeni insanlar doğuyor.

Kökeni Şamanizm’den gelen beş renkte sıralanıyor: Mavi gök, beyaz hava ve rüzgar, kırmızı ateş, yeşil su ve sarı dünyayı simgeliyor. Şehirde de sefaleti, keşmekeşi örtüyor.







Swayambuna, Katmandu’da Budistler için çok önemli bir hac yeri. Girişte sizi minik suratlı, boz tüylü, kırmızı tenli makaklar karşılıyor. İlgi çekmek için çığlıklar, taklalar atıyorlar. Buda 2500 yıl önce insandaki maymun aklından söz ediyor. Maymun aklı bize sürekli korku, endişe veriyor: “Ya cüzdanı çaldırırsam, ya biz buradayken eve hırsız girerse, ya bileğimi burkarsam vs..” Neyse ki Buda maymun aklına karşı tedaviyi de söylüyor: Meditasyon.