Bir İtalyan klasiği

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Roma, Floransa ve Venedik'i henüz görmediyseniz, valizini toplamaya hazır olun. Roma’da romantik bir akşam yemeğine, Floransa’da sanat dolu saatlere ve Venedik’te gondol sefasına ne dersiniz?

Tarih Kokulu Roma

İtalya’nın en büyük ve kalabalık şehri Roma, ülkenin biraz batısında yer alıyor. Bu şehrin büyüsünü Fransızlar şöyle tanımlıyor: “Ancak Paris Roma’ya layıktır; ancak Roma Paris’e layıktır".

Mutlaka alın: ROMA PASS!

Raoma’ya gittiğinizde rahat dolaşabilmek için mutlaka bir ‘Roma Pass’ almanız gerek. Kitapçıkla verilen kartın yanında bir de Roma haritası bulunuyor. Bu kartın en büyük özelliği üç gün boyunca bütün ulaşım araçlarının ücretsiz olması ve ilk iki müzeye de ücretsiz giriş hakkı sağlaması.

Gezi zamanı!

Şehre biraz olsun ısınmak için ‘110 Open’ denilen yeşil ya da kırmızı otobüslere binebilirsiniz. Piazza Navona’da, Pantheon’da turlamak için otobüsten inip yolculuğunuza tekrar devam edebilirsiniz. Bu arada eski bir papağan tapınağı olan Pantheon, artık bir Hristiyan kilisesi. Bu arada keşif için en uygun yerlerden biri de S.Maria Maggiore Kilisesi. Kilisenin tavanındaki altın işlemeli desenlerini görüp de büyülenmemek mümkün değil.

Tarihi yerler!

Flavianus Amfitiyatro olarak da bilinen Kolezyum, M.S. 80 yılında Titus döneminde tamamlanmış. İmparatorlar burada Roma halkını eğlendirmek için gladyatör dövüşleri izlerlermiş. Daha birçok etkinliğin düzenlendiği bu mekan, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri seçilmiş. Kolezyum’dan çıktığınızda karşınıza yapı çıkıyor; Konstantin Tak. Burası da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Bir sonraki durak ise, Romalı yönetici ve kralların yaşadığı bölge olarak adlandırılan Palatino. Bu arada Palatino ve Kolezyum biletleri bir bilet sayılıyor.

