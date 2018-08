Kendinizin tatil arkadaşı olur musunuz? Genellikle aileyle, arkadaşlarla, kız kıza, eşle/sevgiliyle en çok gidilmek istenen şehirlerden Roma’ya yalnız gitmeyi hiç düşündünüz mü? Evet, şehir çok romantik ama tek başına gezilebilecek şehirler arasında da sunduğu yaşam enerjisiyle neden tercih edilmesin? Hadi bu ay, cumadan başlayan bir hafta sonu kaçamağına tek başınıza çıkın!

Yazı: Ayşegül Kulu



Roma meydanları, çeşmeleri, parkları, müzeleri, alışveriş caddeleri, kafeleri, karbonhidrat çılgınlığına neden olan restoranları, klasik kahve dükkanları ile her kadının başını döndürebilecek bir şehir… Mayıs ve haziran ayları ise, şehrin sokaklarını yasemin kokuları eşliğinde gezmek için en ideal zamanlar. İtalyan teraslarından sarkan begonvilleri de cabası…



Yaklaşık 2.5 saatlik bir uçuşun ardından Fuimicino Havalimanı’na ulaşıyorsunuz. Buradan şehre ulaşımda en hızlısı Termini İstasyonu’na giden Leonardo Express treni. Daha uygun bir alternatif isterseniz havalimanı çıkışındaki otobüs şirketlerinden birinden gidiş-dönüş ulaşımınız için bilet alabilirsiniz. Termini’den otelinizin olduğu bölgeye metro ile geçebilirsiniz. Ama emin olun sonrasında her yere yürümek isteyeceksiniz. Veya yaz ayları için bir Vespa veya bisiklet turu da neden olmasın!







Ve şimdi doyasıya Roma... Bir açık hava müzesi diyebileceğimiz şehirde kendinizi sokaklarda kaybedebilirsiniz. Emin olun şehir sizi her meydanında yeni bir sürprizle kucaklayacak.



En küçük meydanlarından Campo de’ Fiori ile başlayın. Her gün kurulan pazardan lokal lezzetler alabilir, alışverişin kalbi Via Del Corso’dan Spagna’ya geçerek lüks markaların vitrinlerinde sezon trendlerini görebilirsiniz. Ve şehrin simgelerinden Colosseum’a gece turuyla gününüzü tamamlayabilirsiniz.







Vatikan bölgesine doğru çıkacağınız yolculuktan sonra nehrin iki yakası arasında etkileyici köprülerden geçin. Castel Sant Angelo’da fotoğraf molası zamanı!



Roma’nın günün her saati kalabalık noktalarından Aşk Çeşmesi’nde üç para atarak üç dilek dileyin. İlk iki dileğiniz size kalsın ama sonuncusu mutlaka Roma’ya tekrar gelmek olsun…



İtalya’da olduğunuzu unutmayın. Şehirler değişir ama flörtöz İtalyan erkekleri hep olur. Ama karşılık vermediğinizde kibarlıkla yanınızdan ayrılıyorlar… Roma turunuz için ruh halinize uygun müzik listelerinize Andrea Bocelli’den parçalar da eklemeyi unutmayın. Roma en güzel onunla gezilir…







Uğramadan dönmeyin!

Pizzeria da Baffetto

Navona’ya yakın salaş sayılabilecek bir pizzacı Pizzeria da Baffetto. Bizdeki lahmacun-kebap salonları gibi düşünebilirsiniz. Pizzaları emayelerde servis ediliyor. Akşam yemeği için çok sıra bekleyebilirsiniz. Leziz bir pizza için öğle yemeğinde tercih edebilirsiniz. Çıkışta da hemen yanındaki dondurmacıdan bir gelato alın.