Üç tarafı suyla çevrili olan bu bölgenin popülaritesine şaşmamak gerek çünkü gerçekten bir yeryüzü cennetini andırıyor. Göksu ve Yeşilçay nehirleri, Karadeniz kıyısındaki altın sarısı kumsalları ve doğal harikaları ile bu ilkbahar Ağva’yı mutlaka ziyaret edin.

Ağva, Latince ‘iki dere arasına kurulmuş köy’ ve ‘su’ anlamına geliyor. Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasındaki bu sahil kasabası İstanbul’a bir saat 45 dakika uzaklıkta. Anadolu yakasından Ümraniye- Şile otobanını takip edip, Kabakoz, İmrenli ve Kurfallı güzergahını izleyerek kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yer. Tarih meraklıları M.Ö. 7. yüzyıla uzanan tarihi kalıntılara Ağva’ya bağlı civar köylerde rastlayabilir. Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bu şirin kasaba o zamanlar bir geçiş yeri olarak kullanılıyormuş. Kalem Köy’de Romalılara ait kilise kalıntıları ve mezar taşları, Hacıllı Köyü’nde, 4. yüzyıl başlarında bulunan Gürlek Mağarası, Hisar Tepe’de bulunan kale kalıntısı, Sungurlu mahallesindeki dağ değirmeni yörenin önemli buluntuları arasında. Ağva’ya 14. yüzyılın ikinci yarısında Konya, Karaman ve Balıkesir’den gelen Türkmen boyları yerleşmiş. Bugünkü Ağvalılar da aynı Türkmen boylarının çocukları... Bir yanda Göksu deresi bir yanda Karadeniz’e bakan kumsalları, koyları ve ormanları ile tam bir cenneti andıran Ağva’da doğa yürüyüşü ve orman gezintisi yapmak hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelecek. Bisiklet kiralanabilen bölgede, nehir kenarında ve ormanda bisiklet turu da yapabilirsiniz.







NE YAPILIR?

• GÖKSU’NUN KEYFİNİ SÜRÜN

Göksu Gölü üzerinde deniz bisikleti, kano ve tekneyle dolaşabilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.



• CAMPING’E NE DERSİNİZ?

Çadır tatili sevenler için Kilimli Parkuru doğası ve ücretsiz kamping alanıyla sizi bekliyor.



• TARİHİ YERLERİ GEZİN

Aşıklar Yolu, Göksu ve Yeşilçay, Kerpe, Kilimli Koyu, Kadırga Koyu, Saklıgöl, Kalemköy, Hacıllı Köyü, Akçakese Köyü... Burada gezecek çok yer var.



• BALIK TUTUN

Nehirde balık tutmayı denediniz mi hiç? İlginç bir tecrübe olabilir.



• AKTİVİTELERE KATILIN

Buradaki pek çok otel değişik aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Hava güneşleneceğiniz kadar sıcak değilse kano yapmak, mağaraları gezmek, kamp yapmak, piknik yapmak, voleybol veya masa tenisi oynamak, bisiklete binmek, fotoğraf çekmek alternatifleriniz olabilir.



• KEŞFEDİN

Gürlek Mağarası, Hisar Tepe, Gelin Kayası ve Saklı Göl keşif listenizde olmalı!



• ALIŞVERİŞ YAPIN

Pamuklu dokumalardan organik sebze ve meyveye kadar pek çok şeyi doğal köy ortamında bulabilirsiniz.



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