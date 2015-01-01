Okulların kapanmasına, yıllık izinlere, bayram tatillerine az bir zaman kaldığına göre tatil rotanızı belirleme vakti geldi demektir...

Bodrum Göltürkbükü'nün sakin, huzurlu ve pırıl pırıl koyunda artık yeni bir adresiniz var: Daphnis Butik Otel! Otel, Cihangir Aliye Meyhane'nin eski işletmecisi Osman Yitgin, gazeteci Burcu Özbek ve Yıldıray Yavaş tarafından yenilenerek,19 Mayıs'ta yeniden kapılarını açtı.Otelde dekorasyon sıradanlığın dışına taşınmış, her oda birbirinden ayrı dekore edilerek farklı bir kimliğe büründürülmüş. Daphnis, çocuklarıyla tatil yapanları da unutmamış, çocuklar için pek çok eğlence olanağı düşünülmüş. Romantik bir tatil arayışında olan balayı çiftlerinin ve plaj düğünü hayal eden gelin damat adaylarının da tercih edebileceği Daphnis Butik Otel'i ajandanıza not etmeyi ihmal etmeyin!