Sırbistan’ın başkenti Belgrad, vize işleriyle uğraşmadan ekonomik bir Avrupa tatili yapmak isteyenler için ideal bir kent. Zengin bir kültürel birikime sahip olan bu kentte çok fazla para harcamadan güzel bir tatil yapabilirsiniz.

Vize derdiyle uğraşmadan ve tonla para harcamadan bir Avrupa tatili yapmak istiyorsanız, Sırbistan’ın başkenti Belgrad sizin için iyi bir tercih olabilir. Avrupa’nın turistler için en ekonomik başkentlerinden biri olan Belgrad zengin kültürel birikimi ve hareketli kent yaşamıyla son yıllarda Türkiye’den çok fazla turisti kendine çekiyor. Siz de bu bahar kendinize bir güzellik yapın ve Balkanlar’ın en güzel şehirlerinden biri olan Belgrad’ı keşfedin.





Belgrad’ı Neden Ziyaret Etmelisiniz?

Belgrad’ı ziyaret etmek için birçok nedeniniz var. Öncelikle Belgrad, oldukça ekonomik bir kent. Kentteki fiyatların genellikle Türkiye ile aynı hatta restoran ve kafelerde Türkiye’den daha düşük olduğunu göreceksiniz. Sırbistan’a gitmek için vizeye de ihtiyacınız olmadığını düşünürsek, eğer bir pasaportunuz varsa Belgrad’ta bir tatil yapmanın maliyeti, Türkiye’de herhangi bir şehirde tatil yapmakla aynı olacak.



Belgrad’ın çekici bir lokasyon haline gelmesini sağlayan diğer bir etmen de Sırbistan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istememesi. Eğer en az 6 ay boyunca geçerli bir pasaportunuz varsa, Sırbistan’a vize almadan gidebilirsiniz.



Belgrad, tarih boyunca bölgesindeki en önemli kentlerden biri olmuş. Dolayısıyla kent, zamanla oluşmuş zengin bir kültürel yapıya sahip. Bu kültürel birikim de Belgrad’ı ziyaret etmeye değer bir kent haline getiriyor. Kentte Slav, Osmanlı ve Yugoslav kültürlerinin izlerini görmeniz mümkün.





Belgrad’da Nereleri Gezmelisiniz?

Belgrad, 3-4 gününüzü sıkılmadan geçirebileceğiniz bir kent. Kentte görmeniz gereken çoğu yer yürüme mesafesinde. Ancak bazı noktalara gitmek için toplu taşımayı kullanmanız gerekebilir. Kentin oldukça iyi bir toplu taşıma ağı olduğunu söyleyelim.





Knez Mihailova Caddesi

Eğer Belgrad’ı ilk kez ziyaret ediyorsanız, Belgrad’ın “İstiklal Caddesi” olarak tanımlayabileceğimiz Knez Mihailova Caddesi Belgrad gezinize iyi bir başlangıç olabilir. 1870’li yıllarda açılan cadde adını Sırp prensi III. Mihailo Obrenović’ten almış. Cadde üstünde mimarisiyle dikkat çeken birçok tarihi bina bulunuyor.

Terazije Meydanı’dan Kalemegdan’a kadar uzanan 1 kilometre uzunluğundaki Knez Mihailova Caddesi hem Belgradlılar hem de turistler arasında oldukça popüler. Cadde üstünde birçok restoran, kafe ve mağaza bulunuyor.





Kalemegdan

Belgrad’daki Osmanlı izlerini en belirgin bir şekilde görebileceğiniz yer, Knez Mihailova Caddesi sonunda yer alan Kalemegdan.



Adını Türkçe “kale” ve “meydan” kelimelerinden alan bu alan, Belgrad’ın en büyük parklarından biri. Parkın en önemli bölümü ise Belgrad Kalesi.



Kale, M.Ö. 279 yılında Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus tarafından Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuş. Belgrad’ın ilk yerleşim bölgesi olan kale tarih içinde Roma İmparatorluğu, Sırp Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu gibi farklı devletlerin kontrolü altına girmiş.

Sırbistan’daki yaklaşık 350 yıllık Osmanlı varlığını kalede hissetmek mümkün. Kalenin İstanbul yönüne bakan kapısının adı “İstanbul Kapı”. Ayrıca kalede Damat Ali Paşa’nın türbesi de yer alıyor.





Aziz Sava Katedrali

Aziz Sava Katedrali Belgrad’ın en önemli dini yapısı. Sırp Ortodoks Kilisesi’nin kurucusu olan Aziz Sava’ya adanan katedralin yapımına 1894 yılında başlanmış. Doğu Ortodoks kiliseleri arasında en büyüklerden biri olan Aziz Sava Katedrali, mimari özellikler açısından da Bizans kiliselerine benziyor. Özellikle kubbe yapısının Aya Sofya’ya oldukça benzediğini söyleyebiliriz.







Nikola Tesla Müzesi

Şüphesiz ki Nikola Tesla, Sırbistan’ın yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri. Bu yüzden Belgrad’ta Nikola Tesla’nın hayatına ve çalışmalarına adanmış küçük bir müze bulunuyor. Müzede Tesla’nın kişisel eşyalarını ve yaptığı çalışmaları anlatan interaktif uygulamaları görmeniz mümkün.





Yugoslav Tarihi Müzesi

Belgrad’da yer alan müzelerden en önemlilerinden biri de Yugoslav Tarihi Müzesi. Yugoslavya hakkında bilgi birikiminizi zenginleştirmek istiyorsanız mutlaka uğramanız gereken bu müzede Yugoslavya’nın kurucusu Tito’nun da mezarı yer alıyor.



