Büyükada

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İstanbul’da yaşayıp da metropolün üzerimizde bıraktığı stres ve yorgunluğu bir hafta sonu kaçamağı ile atmak isteyenler için hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde yerlerinden biri Büyükada!

Büyükada’nın tadı bisiklet ve uzun yürüyüşlerle çıkar. Ama dilerseniz geleneksel büyük ya da küçük turu fayton kiralayıp da yapabilirsiniz. Şehit Recep Koç Sokak, Altınordu Sokak, Pervane Sokak, Zagnospaşa, Nizam ve Çankaya Caddeleri sizi karşılayacak en güzel yerler. Con Paşa Köşkü, Hacapulos Köşkü ve Agopyan Köşkü’nü oralara gidip de görmeden dönmek olmaz. Uzun bir yürüyüşü göze alıp Aya Yorgi’ye kadar gitmelisiniz. 1751 yılında inşa edilmiş Aya Yorgi Manastırı’nı ziyaret etmeden adadan dönmek büyük hata olur. Ayrıca 1898 yılında inşa edilen Alexandre Vallaury imzalı Büyükada Rum Yetimhanesi de muhteşem bir yapı.



