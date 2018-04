Göcek’te martı ve dalga sesleri eşliğinde unutulmaz bir tatile ne dersiniz?

Lüks motor yatlardan oluşan filosu ile müşterilerine otel konforunda her şey dahil hizmet sağlayan V For Voyage’ın Voyager Paketi ile tatil düşlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Ailece demir alma vakti

V For Voyage ile hayallere yolculuk evinizden çıktığınız anda başlıyor. Lüks bir araç sizi ve ailenizi evinizden alarak önce hava limanına; uçaktan sonra da özel yatınıza ulaştırıyor. Bir hafta boyunca jet ski’den masaja, birbirinden özel ayrıcalıklarla Göcek koylarının tadını çıkarmak da size kalıyor. V For Voyage’ın Voyager Paketi seçeneğinde, ailece geçirdiğiniz her an unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Örneğin; çocuklarınızla birlikte balık tutmak istediğinizde ihtiyacınız olan tüm malzemeler hizmetinize sunuluyor. Aynı şekilde Rixos Anjana SPA’nın sertifikalı terapistlerinin özel malzemeler ve geleneksel yöntemlerle uyguladığı Uzak Doğu masajlarıyla dinlenip yenilenme fırsatınız da oluyor.

Denizin üzerinde macera ve eğlence…

Dileyenler Göcek’in eşsiz koylarında jet ski yaparak ya da profesyonel dalış öğretmeni gözetiminde dalarak harika zaman geçirebiliyor. Çocuklarınız için profesyonel V For Voyage ekibi sizin için denizin ortasında tüm ailenin güvenle eğlenebileceği sığlıkta bir havuz (Safe pool) oluşturuyor. Su kaydırağı, trambolin ve kanoyla eğlencenin dozu artıyor. Playstation, DVD player, ses sistemi, WiFi, Digiturk, Lig TV ve özel kütüphane ile eğlence teknede de sürüyor. Binlerce yıllık Kaunos Antik Kenti ve şifalı kaplıca sularında devam eden Voyager Paketi, caretta caretta'lara ev sahipliği yapan Dalyan turunu da kapsıyor. Ayrıca küçük çocuğu olan aileler için isteğe bağlı olarak çocuk bakıcısı hizmeti de sağlanıyor.