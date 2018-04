Dünya metropolü Londra

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Alışveriş yapmak, tiyatro izlemek, güneş batmayan imparatorluğun başkentini görmek ya da Soho’da eğlenmek. Londra’ya gitmek için herkesin başka bir nedeni olabilir.

Yazı: Mürsel Çavuş



Londra'yı ziyaret etmek için herkesin kendince nedenleri olabilir. Mesela BBC’nin tadından yenmeyen Sherlock Holmes uyarlaması yüzünden 221 B Baker Street’e gitmek ve London Eye’ın tepesine çıkıp şehri oradan izlemek isteyebilirsiniz. Bir tiyatro cenneti olan şehirde, hayatınızda bir defa 80 paund’a kıyıp "Phontom of the Opera" dinlemek hayallerinizi süslüyor olabilir. Kate Middleton ve Prens William’ın saraylarının önünden geçebilir, kraliyet görkemini iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Londra’ya hayatınızda ilk kez gidiyorsanız uğrayacağınız ilk yer, şehrin kalbi olan Piccadilly Circus’tur. BBC’nin Sherlock Holmes’ünü seyrettiyseniz işte jenerikte gördüğünüz meydan burası… Burası tiyatro biletinizi almak, oturup fish & chips yemek, dükkanlarda satılan hediyeliklere bakmak için doğru adres… Her an bir sokak gösterisine de denk gelebilirsiniz.



İlk gün mutlaka görün

Trafalgar meydanı, National Art Gallery’nin de bulunduğu meydan. Piccadilly’e yürüme mesafesinde… Resme veya tarihe meraklıysanız National Art Gallery başınızı döndürecek. (Skyfall’daki bir sahne de burada çekildi.) Dünyanın birçok ünlü ressamının eserleri burada sergileniyor. Az zamanınız varsa, en çok merak ettiklerinizden başlayın, zira insan kendini kaybedip bütün gününü resimlerin karşısında geçirebiliyor. Meydandan aşağı yürüdüğünüzde İngiltere Başbakanı’nın oturduğu ünlü Downing Street “10 numara”yı ve hemen yakınındaki Horse Guards' Parade’ta nöbet tutan atları görebilir, üniformalı askerlerle fotoğraf çekebilirsiniz. Buraya kadar gelmişken caddenin bitimine doğru yürüdüğünüzde solunuzda Big Ben’i (biz ona Büyük Benjamin diyormuşuz) göreceksiniz. Dünyanın en büyük ikinci dört taraflı saati olan Big Ben, Victoria gotik stilinde yapılmış ve tam tamına 96.3 metre yükseklikte… Hemen yanındaki görkemli bina ise Westminster Sarayı... Bu saray birçok ressam tarafından resmedilmiş. Eğer resme ilginiz varsa Claude Monet’nin, Julian Barrow, Michael Heseltine, Henry Dawson, William Grieve’in yapıtlarına IPad’inizden göz atmak size yeni bir perspektif kazandırabilir.