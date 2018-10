Ege’nin buz gibi suları, İstanbul’a kafa tutan restoranları, partileri ve elbette nefis doğası. Burada tatile anlam katan her şey nefis bi görsel şölen eşliğinde sizi bekliyor.

Cumbalı taş binaları, çiçekleri, kafeleri, vintage dükkanları, restoranları ve en önemlisi eğlence adresleri... Alaçatı’nın her sokağı muhteşem bir prodüksiyonun elinden çıkmış film dekoru kadar özenli. Mis gibi havası, ege’nin serin suları, mağazaları, sanat galerileri, lezzet adresleri ve çok daha fazlası bu sınırlar içinde yer alıyor. Sık sık popüler eğlence kültürü ile birlikte anılsa da burası aynı zamanda sakin tatilin de adresi. Sadece sokaklarının bile size bolca huzur vereceğini söyleyebiliriz. Arnavut kaldırımlı sokakları, taş evleri, mis gibi kokan çiçekleriyle bu bayram tatilinde zaman burada dursun isteyeceksiniz. Çeşme ise masmavi suları, harika plajları ve koylarıyla tek başına dev bir tatil rotası. Ayrıca su sporları için de meraklılarının tercih ettiği bir lokasyon...







Yapmadan dönmeyin;

• Alaçatı'nın meşhur rüzgarlarında sörf yapmadan,

• Çarşının girişinde yer alan dondurmacılarda birkaç topluk kaçamaklara zaman ayırmadan,

• Alaçatı’nın meşhur pazarını cumartesi sabah erkenden ziyaret ederek çantalarınızı bol bol otlarla doldurmadan,

• Sakız marmeladı ve kurabiyeye almadan,

• Çeşme Kalesi’ni ziyaret etmeden,

• Gece otele dönüş yolunda Kumrucu Hikmet’te kumru yemeden,

• Aya Yorgi koyundaki plajlardan birinde happy hour’lardan birine katılmadan dönmeyin.



Nerede kalınır?

Alaçatı Beach Resort&Spa

Alaçatı Beach Resort, mimarisi, dekorasyonu, sakinliği, SPA’sı, yemekleri kadar plajıyla da ünlü. 250 metre uzunluğunda tamamen kum plajında Ege’nin masmavi suyuyla bütünleşebilirsiniz. 1000 kişi kapasiteli plaj dışarıdan misafirlere de hizmet veriyor. Plajda sörf okulu da yer alıyor ve motorlu su sporları da yapılabiliyor. 90 yataklı otelde, Sheba Restaurant’ın yemeklerini es geçmeyin.

Çark Plajı Liman Mevkii 18010 Sok. No: 11

Tel: 0232 716 61 61





Alaçatı Beach Resort&SPA



Marge Hotel

150 yıllık taş bir konakta hizmet veren Marge Hotel, Ege ruhunun inceliklerini lüks tatille birleştiriyor. Yeşiller içindeki avlusu gündüz kitabınızı okuyup, kısa şekerlemeler yapıp, leziz yemeklerin tadına bakıp, güneşin ve havuzun tadını çıkarabilmek için küçük çaplı bir cennet sunuyor. Aynı avlu güneş battıktan sonra ise 120 kişilik bir restorana ve parti adresine dönüşüyor. Akşam yemeğinde tazecik balıkları, mezeleri, denemeyi ihmal etmeyin. SPA’sı da bölgenin en şıklarından.

Ilıca Mah. 5117 Sok. No: 1 Çeşme

Tel: 0232 723 51 00



Alkoçlar Exclusıve Alaçatı Hotel

Alkoçlar Exclusive Alaçatı Hotel, 152 odasıyla bölgenin en büyüklerinden biri. Üstelik bu büyüklüğün içinde butik otel konforuyla hizmet veriyor. Odaların dekorasyonu buram buram Alaçatı esintisi taşıyor. Plajı da dillere destan!Kendine ait 350 metrelik plajın içinde havuzlar da sizi bekliyor. Tatlı ve tuzlu su havuzları denize paralel olarak tasarlanmış. Beach bölümünde bulunan iskeleler de denizin ortasında huzur arayanları bekliyor. Konu yemeğe geldiğinde de otel farkını ortaya koyuyor. Çin mutfağından İtalyan lezzetlerine, balıklardan mezelere, açık büfeden çocuk menüsüne kadar canınızın çekebileceği her şey burada var. Çocukları ve tatilde birazcık rahatlamak isteyen aileleri de düşünen otelde çocuklara özel programlar da var. Tatil bana yetmez biraz da bakım şart derseniz, deneyimli bir ekip tarafından hazırlanan özel SPA programları, yoga ve pilates dersleri, cilt bakımları ve masajları deneyebilirsiniz.

1800 Sok. No: 6 Çark Plajı Çeşme

Tel: 444 5 255





Alkoçlar Exclusive Alaçatı Hotel



Port Alaçatı Otel

Sabah huzurla güneşi odanıza alın ve denizin kıyısında günü karşılayın. Yöresel lezzetlerle yapacağınız kahvaltıyla güne sıkı bir başlangıç yapabilirsiniz. Mavi beyaz odaların sakinliğiyle huzurlu ve sessiz bir tatil için bu otele mutlaka göz atın.

Liman Cad. Alaçatı Yat Limanı üstü Çeşme

Tel: 0232 716 03 85



Boreas Butik Otel

Alaçatı'nın en yeni adreslerinden biri Boreas Butik Otel. Mavinin ve beyazın dingin ferahlığını, Ege’ye özgü yerel lezzetlerin tadı burada bir başka çıkıyor. Portakal ağaçlarının kokusuyla birlikte yapacağınız kahvaltılar güne dinamik bir başlangıç yapmayı sağlıyor. Ev yapımı reçeller, mis kokulu yeşilliklerle dolu kahvaltı enfes!İster havuzda ister yakındaki plajlarda gün boyu yapacağınız güneş banyosunun ardından otelin bahçesinde sizi bembeyaz masalar üzerinde yine nefis yemekler bekliyor. Otelde altı balkonlu, dört şömineli, üç cumbalı, sekiz bahçe-havuz manzaralı, geleneksel Alaçatı mimarisiyle tasarlanan 21 oda bulunuyor.

15003 Sok. No: 6 Alaçatı, Çeşme

Tel: 0232 716 79 80



Nerede yenir?

Kapari Bahçe

500 m2’lik bir alanda 1800’lere ait tarihi bir konaktan kalan taşların özenle korunduğu bir bahçede Ege’nin iki yakasından gelen lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Kapari Bahçe’nin menüsünde Ege’nin yerel otlarının yanı sıra Hania böreği, Yunan usulü musakka, deniz mahsullü linguine, sakızlı panacotta gibi lezzetleri bulabilirsiniz. Alaçatı Kapari Otel’in sahibi Oluş Kızılağaç ve sanat&dekorasyon mağazası Bazen@ Alaçatı’nın sahibi Banu Maga tarafından işletilen Kapari Bahçe dekorasyon konusunda da tam puan alıyor.

Hacı Memiş Mah. 2012 Sok. No: 10 Alaçatı Çeşme

Tel: 0232 716 00 94