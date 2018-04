Ege'nin karakteristik güzeli: KOS

Bodrum’un yanı başında bulunan Yunan adası Kos, büyüleyici atmosferiyle her yıl 1 milyon turisti çekim alanına alıyor.

Yazı: Seçil Kılıç/Seninle



Bu yaz tatilinizi fazla uzağa gitmeden ama egzotik bir adada geçirmeyi düşünüyorsanız, Ege kıyılarımıza en yakın mesafede bulunan Yunan adası Kos iyi bir tercih olabilir. Bodrum’a sadece 8 mil mesafede bulunan Kos, en karakteristik Yunan adalarından biri. Her yıl 1 milyon turisti ağırlayan Egeli güzel, Türk turistlerin de favorilerinden. Yaklaşık 4 yüzyıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Kos, İtalyanlar tarafından 2. Dünya Savaşı tazminatı olarak Yunanlara bırakılan on iki adadan biri. Yaz aylarında turist akınına uğrayan bu sevimli ada, yaz boyunca Türkiye’den de hatırı sayılır miktarda konuk ağırlıyor. Kos’un müdavimleri arasında ise İngiliz, İskandinav ve Hollandalı turistler başı çekiyor.



Ne yapılır?

Sosyal yaşamın merkezi olan Kos Town, romantik mimarisi ile çok çekici. Adanın güneybatısında bulunan Kefalos Koyu görülmesi gereken yerlerden biri. Kefalos’ta birbirinden güzel 6 plaj bulunuyor. Yan yana dizilmiş bu göz alıcı plajlar bembeyaz bir kumsala ve masmavi sulara sahip. Ayrıca Kos’a gelmişken Kos Town’da bulunan ve modern tıbbın babası kabul edilen Hipokrat’ın diktiği meşhur Hipokrat ağacının önünde fotoğraf çektirin.



Beğendiklerimiz

Denizi ve doğasıyla hayran bırakan Kos’ta, masmavi sularıyla öne çıkan Pradise plajı ve termal suların denize aktığı Thermes en popu¨ler plajlar arasında.



Önerdiklerimiz

Kos’ta sosyal yaşam bir hayli renkli. Gece hayatının her zevke hitap eden birbirinden farklı mekanlarda yaşandığı adada günün ilk ışıklarına kadar eğlenebilir, sabah güneşinin doğuşunu masmavi denizin kenarında izleyebilirsiniz.