Elapithe adaları

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Bu üç ada da tertemiz denizi ve nefis koyları ile baştan çıkarıcı güzellikte.

Nasıl gidilir?

Dubrovnik’ten kalkan günübirlik tekne turları ile adaların üçünü de dolaşmak mümkün. Tur için ödediğiniz ücrete alkolsüz içecekler ve öğle yemeği de dahil. Ayrıca Dubrovnik’ten kalkan feribotlarla da adalara ulaşılabiliyor.



Nereleri görmeli?

Kolecep’de Roma Kilisesi’ni, kaleyi, 15. yüzyıldan kalan St. Anthony Kilisesi’ni, tipik Adriyatik evlerini, Lopud’un efsanevi Sun plajını, limanını, Fransız manastırını, Sipan’da antik Roma kalıntılarını, St. Peter kilise kalıntılarını mutlaka görmelisiniz.



