Bu üç ada da tertemiz denizi ve nefis koyları ile baştan çıkarıcı güzellikte.
Nasıl gidilir?
Dubrovnik’ten kalkan günübirlik tekne turları ile
adaların üçünü de dolaşmak mümkün. Tur
için ödediğiniz ücrete alkolsüz içecekler ve
öğle yemeği de dahil. Ayrıca Dubrovnik’ten
kalkan feribotlarla da adalara ulaşılabiliyor.
Nereleri görmeli?
Kolecep’de Roma Kilisesi’ni, kaleyi, 15.
yüzyıldan kalan St. Anthony Kilisesi’ni, tipik
Adriyatik evlerini, Lopud’un efsanevi Sun
plajını, limanını, Fransız manastırını, Sipan’da
antik Roma kalıntılarını, St. Peter kilise
kalıntılarını mutlaka görmelisiniz.