En ‘doğa’lı teknoloji

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Bir Türk’ün, tanımadığı bir ülkede, tanımadığı insanlarla birlikte, tanımadığı bir teknoloji ile imtihanıydı Toskana seyahatim. Sınavdan geçtiğimi hissediyorum...

Yazı: Gözde Kaynak



Geçtiğimiz ay Türkiye’deki Google ofisinden bir davet aldım. Dünyanın farklı ülkelerindeki Google ekiplerinin bir araya geleceği bir toplantıları olacakmış. Toplantı Toskana’da çok eski bir villadaymış. Gastronomik bir geziymiş… Şarap, üzüm, mis gibi hava… Çekici gelmemesi mümkün değildi; hele de yoğun bir tempodan çıktığımız o günlerde. Atladım gittim.



Yol macerası

Uçağımız saat 13.00’te. Şahane! Erken uçuşları sevmiyorum. Bu bir itiraf; sabahları çekilmez oluyorum. Yola üç kadın olarak çıkacağımızı biliyorum. Ve onları tanımıyorum. Lütfen sakin insanlar olsunlar. Öyle ‘bunu sevmem’, ‘oraya gitmem’, ‘business uçarım’, ‘şampanyanın en iyisini içerim’ diyenlerden olmasınlar. Ta taaam! İlk karşılaşma… Onları sevdim! Özlem Google’dan, Aslı ise Hürriyet Gazetesi… Yolculuk başlıyor. Münih’te Floransa uçağına aktarma yapmamız gerekiyor. Ama iki uçuş arasında üç saat bekleme süresi var. Münih Havaalanı’nın hemen önünde kafeler var. Geleneksel kıyafetleri ile garsonlar çok tatlı. Sosis ve patatesleri lezzetli. Almanya sınırlarında olunca bira konusunda yorum bile yapmıyorum.

