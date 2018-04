En güzel seyahat için tüyolar!

Nereye gitmeli? Orada neler yapmalı, nereleri gezmeli, nerede kalmalı? Bu konuda sizinle kendi önerilerini paylaşacak isimleri ve uygulamaları öğrenmek inanın çok işinize yarayacak!

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



Çok seyahat eden biri olarak teknolojinin nimetlerinden fazlasıyla faydalanıyorum, akıllı telefonum ve fotoğraf makinem her seyahatimde bana eşlik ediyor. Kullandığım uygulamaları, her seyahat öncesi göz attığım Türk blog’larını ve indirimli bilet, otel rezervasyonu için kullandığım sitelerle sevdiğim seyahat rehberlerini sizlerle de paylaşmak istedim.



Güncel bilgi orda

2010’dan beri ağırlıklı yurt dışı gezi yazılarımı ve fotoğraflarımı paylaştığım seyahatperest.com isimli bir blog’um var. Aynı zamanda sıkı bir blog okuyucusuyum. Her seyahat öncesinde mutlaka göz attığım blog’lar var, onların paylaştığı içeriğin güncel olmasının yanı sıra benim tarzıma uygun olduğunu bilmek, bu blog’lara bakıp gittiğim yerlerden pişman olmayacağımın garantisi.

Kerimcan Akduman’ın icantravel.co isimli bir blog’u var. Gittiği şehirlerde en güzel ve konforlu hostel’i, en lokal barı ve en ucuz yemeği bulmakta üstüne yok. Seyahatlerde tanıdığı insanlarla yaptığı sohbetleri okumak en büyük keyiflerimden. Gezdiği şehirlerin sadece popüler yerlerini değil, tarih ve kültürlerini de paylaşmayı seviyor.

Yolculuk benim için de bir terapi, zaten yolculukterapisi.com’un yazarı Zeynep Atılgan Boneval ile en büyük ortak noktamız da bu. Yolculuk Terapisi, dünyayı gezme, tanıma ve keyif almaya meraklı gezgin ruhlar için kurgulanmış bir online paylaşım platformu. Sitede 500’den fazla destinasyon hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Üyesi olduğum Çok Gezenler Kulübü’nün sayfasında (cokgezenlerkulubu.com) sadece farklı şehirlerde konaklama, yeme-içme ve alışveriş adresleri paylaşılmıyor. Gittiğiniz şehirde turist gibi değil, oranın yerlisi gibi gezmek adına her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. En güzel kahve ve en hip galerin adreslerine erişim de bonusu!

14 yıllık kariyerini bırakarak hayatını bir gezgin olarak devam ettiren ve sürekli yollarda olan Kemal Kaya, yaşadıklarını yoldaolmak.com isimli blog’unda anlatıyor. Üstelik gezmek için çok paranız olması gerektiği inancını da boşa çıkaranlardan, çünkü günde sadece 50 lira harcayarak geziyor. En ucuz bileti nasıl bulabileceğiniz, vize işlemleri ile ilgili bilgiler ya da ekonomik otel için öneriler gibi faydalı bilgileri de sitesinde paylaşıyor.

Sedef ve Emre Tok çiftinin daha çok yurt dışı ağırlıklı gezi notlarını paylaştıkları geziyorum.net, yalnız gezmeyi seven, yaşam enerjisini gezmekten alan İrem Özer (kuyruksuzucurtma.com) ve festivalleri blog’undan takip ettiğim Elif Tanverdi (cizenbayan.com) en çok ziyaret ettiğim blog’ların başında geliyor.



Insta-Seyahat

Türkiye’nin en çok takipçiye sahip Instagram hesaplarından birinin sahibi olan Mehmet Kıralı, nam-ı diğer @civilking’in paylaştığı seyahat fotoğraflarına hayran hayran bakıyorum. Sokakta gördüğü her şeyi farklı bir gözle yansıtan Kıralı’nın ‘You takin’ to me?’ ismini verdiği hayvan fotoğrafları da oldukça sevimli. Bambaşka bir kariyeri varken fotoğraf çekmeye başlayan ve bu işten keyif alınca elinden telefonunu ve makinesini düşürmeyen Çiler Geçici, @audiosoup çok renkli fotoğraflarıyla kalbimi çalanlardan. Özellikle Balat ve Dolapdere civarında çektiği İstanbul fotoğrafları ile Tanzanya gezisi sırasında çektiği hayvan fotoğrafları favorilerim arasında. Her fotoğrafı beğenmiyorum, ancak bazı fotoğraflara @baya_iyi diyorum! Bywonderland.com online alışveriş sitesinin sahipleri Oylum ve Onur Yüksel, gittikleri şehirlerde farklı detayları kadrajlayanlardan.