En romantik balayı rotaları

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Balayı çiftlerine özel en romantik tatil önerileri...

Tatil.com, yepyeni aşk rotalarıyla, Akdeniz kıyılarının en güzel sahillerinde yeni evli çiftlere unutulmayacak bir balayı vadediyor.



Düğün telaşı sırasında çiftleri en çok heyecanlandıran hazırlıklar arasında balayı planları yer alıyor. Yorucu bir düğün sürecinin ardından gelin ve damadı, baş başa geçirilecek romantik ve keyifli günler bekliyor. MetGlobal bünyesinde faaliyet gösteren tur operatörü Tatil.com, bu yaz evlenen çiftler için turkuazın türlü tonlarını barındıran Akdeniz kıyılarındaki “ultra her şey dahil” ve “high class her şey dahil” konseptine sahip lüks otelleri ve tatil köylerini öneriyor.



