Atlantik'ten esen keskin rüzgarların diğer adı İskoçya.
Önce uzaktan hüzünlü bir gayda sesi gelir, sanki
çalan yaşlı adam; nefesine İskoçya'nın kahramanlarının rüyalarını
eklemiştir. Sonra burnunuza ıslak çimen kokusu gelir, doğayla baş başa
olduğunuzu hissedersiniz birden. Bir de genzinizde bir kaç yudum önceki
viskinin o tuhaf sıcaklığının keyfini çıkarıyorsanız, anlayın ki
İskoçya'dasınız.
''Yüreğin özgür,
onu takip edecek cesaretin olsun!'' diyordu William Wallace'ın babası.
Yıllarca önce ''Cesur Yürek'' adlı filmi izlerken duyduğum bu cümle beni
hala etkilediğinden midir nedir, William Wallace'ın ülkesini keşfetmeyi
her zaman istemişimdir. Etek giyen erkekleri, kalın duvarlı orta çağ
kalelerinde geçen entrikaları, canavarlı gölleri, hayaletli şatoları ve vahşi doğasının yarattığı meraka teslim olduğum bu ülke, beni hayal kırıklığına uğratmadı.