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Etekli erkeklerin ülkesi: İskoçya

Atlantik'ten esen keskin rüzgarların diğer adı İskoçya.
Önce uzaktan hüzünlü bir gayda sesi gelir, sanki çalan yaşlı adam; nefesine İskoçya'nın kahramanlarının rüyalarını eklemiştir. Sonra burnunuza ıslak çimen kokusu gelir, doğayla baş başa olduğunuzu hissedersiniz birden. Bir de genzinizde bir kaç yudum önceki viskinin o tuhaf sıcaklığının keyfini çıkarıyorsanız, anlayın ki İskoçya'dasınız.

''Yüreğin özgür, onu takip edecek cesaretin olsun!'' diyordu William Wallace'ın babası. Yıllarca önce ''Cesur Yürek'' adlı filmi izlerken duyduğum bu cümle beni hala etkilediğinden midir nedir, William Wallace'ın ülkesini keşfetmeyi her zaman istemişimdir. Etek giyen erkekleri, kalın duvarlı orta çağ kalelerinde geçen entrikaları, canavarlı gölleri, hayaletli şatoları ve vahşi doğasının yarattığı meraka teslim olduğum bu ülke, beni hayal kırıklığına uğratmadı.

Devamı Mart sayımızda
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