Yaz sıcağının arttığı bu günlerde deniz-kum-güneş klişesinden çıkmak hayalinizse… ‘Turistik gezi yaz sıcaklarında ne mümkün, yurt dışına çıkarsam da her yer sıcak değil mi, gittiğim yerlerde yaz rehavetinde nereleri gezebilirim?’ sorularını kendinize soranlardansanız… İçiniz rahat olsun! Farklı bir yaz rotası mümkün. Hadi toplayın valizleri, İsviçre Rivierası sizi çağırıyor.

Yazı: Ayşegül Kulu



İsviçre denilince herkesin aklına ilk Zürih ve Cenevre gelse de hadi bu sefer iki şehrin dışında farklı bir İsviçre rotası çizelim. İstanbul-Cenevre uçuşunun ardından Lozan’dan (Lausanne) başlayarak Leman (Cenevre) Gölü boyunca Montrö’ye (Montreux) kadar yapacağınız yolculuğunuzda etkileyici doğayla birlikte, küçük şehirler/kasabalar, şarap bağları, çikolata dükkanları, geleneksel restoranlar, birçoğu ‘palace’ ile biten tarihi oteller, müzeler ve Chillon Şatosu sizi büyüleyici bir atmosferin içine sokacak.



Yeme-içmeye meraklıysanız, ‘Swiss made’ çikolatalar, İsviçre mutfağının en bilineni fondüler, yöresel peynirler, ünlü şarap bağlarından beyaz şaraplar ve de Michelin yıldızlı restoranlar bu rotayı seçmeniz için başlı başına neden olabilir.



Göl hattı boyunca bir yanınızda muhteşem göl, diğer yanınızda Alplerin ihtişamlı manzarası ile devam edecek yolculuğunuz için tren en iyi fikir. Montrö’ye giderken manzarayı en iyi şekilde yaşamak için trenin sağ tarafında oturun. Bu rota için otobüs de yine alternatifleriniz arasında. Bölgedeki tüm oteller konaklama süresince geçerli otobüsle ücretsiz ulaşım ve müzelerde indirim sağlayan kartlar veriyor. Otobüs saatlerinin dakikliği de inanılmaz…







Vevey ve Montrö arasında ulaşımı sağlayan göl kıyısındaki yürüyüş parkuru da sizi sizden alacak. Gün içinde kaç adım attığınızı muhteşem doğa manzarası karşısında unutacaksınız. Parkurda notalar, müzisyen heykelleri ve doğanın renklerinin ahengi ile tüm gün yürüyebilirsiniz.



Yolculuğunuzda, temmuz ayı için ortalama sıcaklıkların 24-25 derecelerde hissedildiği bir ortam hayal edin. Yaz insanı değilseniz, işte sizin için ideal tatil havası! Günün her saati gökyüzünde hiç bulut yokken gelebilecek sağanak geçişlerine de hazırlıklı olun.



İsviçre’nin Fransızca konuşulan Suisse Romand bölümündesiniz. Bu romantik dili konuşan yerel halk ve işletmelerde herkes size İngilizce de destek verecek, içiniz rahat olsun. Ama gününüz ‘bonjour’ ile başlayıp, ‘bonsoir’ ile bitecek! Siz de bu büyülü rotada atmosfere kapılıp yol arkadaşınıza ‘je t’aime’ diyebilirsiniz…







İlk durak Lozan

Cenevre Havalimanı’ndan trenle ilk durağınız Lozan. Havalimanından Lozan’a tren ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepimizin aklında Lozan Barış Antlaşması ile yer eden şehir, İsviçre’nin Vaud kantonunun başkenti ve bölgeye gelen turistlerin de öncelikli rotaları arasında. Eğer alışveriş meraklısıysanız alışveriş caddesi tam size göre, rotanın da alışveriş için en doğru adresi burası. Saat meraklısıysanız ve lüks markalara merakınız varsa dikkatli olun! Yürümekle aranız çok iyi değilse Lozan’ın dik yokuşları ve merdivenleri sizi zorlayabilir. Ama şehri en tepeden izlemek istiyorsanız, denemelisiniz. Lozan Katedrali’ni de ziyaret etmeyi atlamayın.







Riviera’nın incisi Vevey

Lozan ve Montrö arasında kalan Vevey belki de bölgenin en az bilinen ama en samimi yerleşim alanı. Genelde İsviçre’nin önemli markalarının merkezlerine ev sahipliğini yapan şehir, sahil hattından tepelere uzanan şık evleri, sıcak meydanları, pazar yeri, butik çikolata dükkanları, Fransız ve İtalyan mutfağından izler taşıyan restoranları, kafeleri ve butikleriyle sizi içine çekebilir.



Vevey’de sizi ilk karşılayacaklar da göldeki çatal simgesi ve Charlie Chaplin heykeli olacak. Göldeki çatal yine göl hattında çok yakınında olan Alimentarium Gıda Müzesi’nin simgesi. Müze, dünyadaki gıda üzerine ilk müze. Hem çocuklu aileler hem de beslenme tarihini merak edenler için güzel bir atraksiyon. Gün içinde workshoplar ve tadımlar da düzenleniyor.



