Gizemli masallarla en katı gerçeklerin buluştuğu bir köprü Fas.
İstanbul'dan ayrılalı henüz dörtbuçuk saat geçti
ve işte kızıl şehir Marakeş'teyim. Uzaktan bana hep bir Doğu masalını
anımsatırdı Fas. Ama uçaktan iner inmez çok daha fazlasını göreceğimi
hissetmiştim... Sahra Çölü'nün en derin yalnızlığı vardı onda. Atlas
Okyanusu'nun yaşam kadar derin dalgalarına kucak açıyordu. Rüzgarında
ise hurma ağaçları zarif bir kadın gibi dans ediyordu!
Doğu'nun
gizemli dünyasına açılan sihirli kapıyı aralıyorum. Marakeş, gün
batımının hipnotize edici kırmızısını çalmış ve çıplak bedenine sarmış
gibi; bütün binalar kızıl renkte. Yüzyıllardır Fas'ın killi
topraklarıyla yapılan binaları hareketlendiren renk ise palmiyelerin
ferahlatan yeşilliği. Faslılar'ın ellerinden düşürmediği nane çayı gibi.
Kaldığım otelin önünden bir faytona biniyorum. Jemaa el-Fna ismini
fısıldıyorum gece kadar karanlık iki yorgun ata ve beyaz sakallı, zeytin
tenli arabacıya.
Belki de sadece kendime fısıldıyorum "Ölü
Canlar Meydanı" anlamına gelen bu ismi. Marakeş gecesinin acı
rüzgarında, insanların hayatlarını yüksek duvarlar arkasında yaşadıkları
sokaklarda yankılanıyor nal sesleri. Burada hemen hemen her ev
duvarlarla çevrili, duvarların arkasında ise bambaşka bir dünya gizli.
Masum gülücükler de kederli gözyaşları da avlularda görülüyor, ancak.
Tek şahit ise avluların ortasından başka gidecek yeri olmayan küçük
çeşmeler. Geriye kalan sırlar da su damlalarıyla akıp gidiyor.
Düşüncelerime dalıp gitmişken kendimi Jemaa el-Fna'da buluveriyorum.
Fransızlar, buraya "Sonsuzluk Meydanı" adını vermişler. UNESCO Dünya
Mirası listesinde yer alan bu meydan eskiden idamların
gerçekleştirildiği meydanmış. İdam edilenlerin ruhları sanki hala
geziyor burada; kimi kaybettiği aşkını arıyor, kimi suçsuzluğunu
kanıtlamaya çalışıyor. Hayallerimden çıkıp, meydana ürkek adımlarla
giriyorum.
Fas'ta bir sarışın olmak kolay değil; laf atılma
konusunda Türkiye'yi arar durumdayım. Sağımda bir kobra yılanı hasır
sepetinden, tüm görkemi ile kıvrılarak çıkıyor, simsiyah elbisesi içinde
eski bir Fas prensesi kadar asil. Solumda güreşen iki erkek, göğüs
kısımları sürdükleri yağ ile etraftaki fenerleri kıskandırırcasına
parlıyor. Nereye bakacağımı şaşırarak yürümeye devam ediyorum. Mobil bir
dişçi lokal anestezi olmadan diş çekiyor; hasta halinden şikayetçi
gözükmüyor, demek havaya yayılan tütsü kokuları işe yarıyor. Amuda
kalkanların haykırışları, 1001 türlü yemek kokusuyla karışıyor,
dilenciler ise birkaç dirhemin mücadelesinde. Rengarenk camlı fenerlerin
ışığı bile buradaki yaşamlar kadar renkli olmasa gerek. Marakeş'teki
Bahia Sarayı, görülmesi gereken bir başka yer. Kral Mohammed'in
cariyeleri için özel olarak yaptırdığı sarayın bahçesi de Babil'in asma
bahçelerini aratmıyor.