Paris’ten Viyana’ya, Barselona’dan Amsterdam’a dünyanın en güzel şehirleri, en güzel görüntüleriyle sadece yazarlara, şairlere, mimarlara değil, film yapımcılarına da ilham veriyor. Sinemanın masalsı dünyasında parmağınızı bile kıpırdatmadan dünyanın en güzel köşelerini adım adım gezmeye ne dersiniz?

Yazı: Gülru İncu



Bir film seti için en uygun yer neresidir? Elbette dar bir otel odasından peri masallarını anlatan yemyeşil bir kasabaya uzanan pek çok yer. Söz konusu sinema ise hayati derecede önem taşıyan şey öncelikle senaryo, oyunculuk ve bunların yönetimidir ama bazı filmler sadece görüntüleriyle bile hafızamızda kalır. Onlar dünyanın en güzel şehirlerinden ilham alır ve sırf bu yanıyla bile bu şehirlere bir saygı duruşu niteliğindedir. Rahat koltuğunuzda otururken dünyayı gezmeye ne dersiniz? Nasıl mı? Bu filmlere göz atın ve iki saat boyunca kendinizi bu muhteşem şehirlerin büyüsüne kaptırın. İki saatin sonunda parke taşlı kaldırımlarda yürüdüğünüze ya da göz alabildiğine uzanan yemyeşil kırlarda gezdiğinize inanamayacaksınız.



BUDAPEŞTE

Macaristan’ın başkenti Budapeşte; Tuna Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan köprüleriyle muhteşem. Nehir kıyısında zarif bir danteli andıran Parlamento Binası, Macar Ulusal Müzesi, şehrin en havalı caddesi olan Andrassy Bulvarı, Opera Binası, Sziget başta olmak üzere şehre yayılan festivalleri, meydanları, sokakları, kafeleri ve müzeleriyle tam anlamıyla bir kültür başkenti. Orta Avrupa’nın bu güzel başkentindeki şarap evleri çok otantik, parklar, termal hamamlar ve havuzlar ise hayli popüler. Tabii gulaş ve ünlü tatlıları kürtoskalacsa’yı yemeden dönmeyin.



Hangi filmlerde var?

Tinker Tailor Soldier Spy/Köstebek

John Le Carre’ın romanından uyarlaran bu casusluk hikayesi, Budapeşte’yi fon alan sahneleriyle ünlü.



An American Rhapsody

Komünist Macaristan’tan Amerika’ya kaçan bir ailenin politik dramını anlatan filmin ilk sahnesi Zincir Köprü’de başlıyor ve sonra Budapeşte’ye uzanıyoruz. Yazar-yönetmen Eva Gardos’un gerçek hayat hikayesinden uyarlanan filmde 17 yaşında, gencecik bir Scarlett Johansson var.



Munich/Münih

Steven Spielberg imzalı Münih, 1972 Olimpiyat Oyunları’nda Yahudi yüzücü Mark Spitz’in yedinci altın madalyasını kazanmasından bir gün sonra Filistinli teröristlerin kampı basarak İsrailli 11 sporcuyu öldürmesiyle sonuçlanan olayların perde arkasını anlatıyor.



PRAG

İçinden nehir geçen şehirlerin en romantiklerinden. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag, Orta Çağ’dan uzanan güzelliği, barok ve gotik mimarinin muhteşem yapıları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan eski şehir meydanı Old Town, eski belediye binası, Astronomik Saat, Vltava Nehri üzerindeki muhteşem Kampa Adası, şehre tepeden bakan St. Vitus Katedrali, Charles Köprüsü, Opera Binası ve nehir kenarındaki restoranlarıyla buram buram tarih kokuyor. Dünyanın en eski birahanelerinden biri olan U Fleku, tarçınlı hamur tatlısı trdelnik ve ev yapımı biralarıyla görmezseniz pişman olacağınız şehirlerden.



Hangi filmlerde var?

Immortal Beloved/Ölümsüz Sevgili

Bu yıl En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nı alan Gary Oldman, bu filmde Beethoven’ı canlandırıyor ve 1812 yazında Prag’da gizlice sevgilisiyle buluşan Beethoven’ın tutkulu aşkına tanık oluyoruz.



Mission: Impossibble/Görevimiz Tehlike

Aksiyon sahneleriyle muhteşem bir Brian De Palma filmi. Özellikle açılış sahnesindeki Prag görüntüleri, Charles Köprüsü, Kampa Adası, Grand Hotel Evropa ve Eski Şehir Merkezi’yle şehrin en güzel görüntülerini veriyor.



EDINBURGH

İskoçya’nın başkenti Edinburgh, Glasgow’dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti. Eğitim ve kültür düzeyi hayli yüksek Avrupa şehirlerinden biri olan Edinburgh, oldukça yağışlı bir iklime sahip ve soğuk bir şehir. Yaz ayları sehayat için mükemmel. Kraliyet Botanik Bahçesi, Royal Mile ve eski şehir merkezi Old Town, Orta Çağ’dan uzanan mimarisi, gölleri ve parklarıyla ünlü. Pub’ları, barları ve kafeleri görülmeye değer. Gece düzenlenen korku turları da meraklılarına heyecanlı dakikalar yaşatıyor. İskoç viskilerini tadabileceğiniz viski tadım mekanları ise çikolata ve puro eşliğinde lezzet tutkunlarını ağırlıyor.



Hangi filmde var?

Shallow Grave/Mezarını Derin Kaz

Yönetmen Danny Boyle’un uluslararası ün kazanmasını sağlayan filmlerden. Bir gerilim ve kara mizah çeşitlemesi olarak bağımsız filmlerin en başarılı örneklerinden biri.



COTSWOLDS-İNGİLTERE

İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelmişken kır yaşamına tanıklık etmek istiyorsanız cottage olarak adlandırılan taş evleri, yemyeşil çayırları ve akşam üzeri yeşillikleri boyayan güneşiyle Cotswolds’ı görmeden dönmeyin. Cotswolds, Londra’dan otobüsle 2.5-3 saat sürüyor. Paddington İstasyonu’ndan trenle de gidebilirsiniz. En çok ziyaret edilen turistik yerleri İngiltere’nin en güzel köyü olarak nitelendirilen Bibury, Burford, Bourton-on-the Water, Stow-on-the Wold.



Hangi filmlerde var?

Emma

Jane Austen’ın romanından uyarlanan bu romantik komedinin her sahnesi senaryosundan kostümüne, çekim mekanlarından sahnelerine kadar muhteşem görüntüler sunuyor.



Pride&Prejudice/Aşk ve Gurur

Yine bir Jane Austen uyarlaması, yine muhteşem görüntüler ve elbette romantizm.



Jane Eyre

Charlotte Bronte’nin gotik-romantik draması, Emma’ya göre daha karanlık dursa da İngiltere kırsalının en güzel görüntülerine sahip.



DARWIN

Avustralya’da, Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti olan Darwin’de vahşi doğa turları, doğal parklar ve Aborjin sanatı koleksiyonları mutlaka görülmeli. Sokak pazarları ise Darwin’de yaşayan çok renkli kültürlerin en güzel yansımalarını sunuyor. Darwin’e gitmek için en uygun zaman mayıs ve eylül arası, çünkü diğer zamanlarda tropikal fırtınalara ve muson yağmurlarına yakalanabilirsiniz.



Hangi filmlerde var?

Australia

Baz Luhrmann’ın bu destansı draması Nicole Kidman ve Hugh Jackman’lı cast’ının yanı sıra elbette senaryosu, yönetimi ve Avustralya’nın büyüleyen görüntüleriyle muhteşem bir seyir.



Last Cab to Darwin/Darwin’e Son Taksi

Yaşamının son günlerini yaşayan bir taksi şoförünün Darwin’e yaptığı yolculuğu anlatan film, son yılların en başarılı yapımlarından.



BRUGES

Avrupa’nın günümüze kadar gelebilmiş güzeller güzeli Orta Çağ şehirlerinden biri ve kesinlikle çok ama çok romantik. Belçika’da Flaman Bölgesi’nin en büyük şehri ve başkenti. Taş ve kırmızı tuğladan yapılmış, beşik çatılı Flaman evlerinin arasından sakin sakin akan kanalları, kanallarda yüzen kuğuları, suya kadar inen ağaç dalları, taş köprüleri ve parke taşlı sokaklarıyla çok turistik ama çok huzurlu. Brüksel Merkez Tren İstasyonu’ndan trenle bir saat uzaklıkta. Belçika demek çikolata demek dolayısıyla Bruges de buram buram çikolata kokuyor. Kanal turu yapmadan, bira ve patates yemeden asla dönmeyin.



Hangi filmde var?

In Bruges

Senaryosuyla Oscar’a aday olan Bruges, muhteşem oyunculuğu ve yönetimiyle gerçekten ününü hak ediyor ama Bruge’ün karakteristik manzaralarının da hakkını veriyor. Tıpkı ismi gibi kesinlikle bu güzel şehri en iyi anlatan filmlerden.



PARİS

Fransa’nın başkenti Paris’le ilgili bugüne kadar yazılmamış, söylenmemiş şey kalmamıştır herhalde; değişmeyen tek gerçek ise dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğu. Büyük bir metropole yaraşır şekilde kalabalık ve çok uluslu ama o Seine Nehri ve üzerindeki köprüler var ya, sokak lambalarıyla akşam oldu mu sizi alır bir masal dünyasına götürür. Montmarte’ı, Saint-Germain’i, Notre Dame Katedrali, müzeleri, kafeleri, sokakları, parkları, her meydanı ayrı güzel.



Hangi filmlerde var?

Last Tango in Paris/Paris’te Son Tango

Romantik köprüler, zafer takları ve sokak lambaları Bernardo Bertolucci’nin 1972 tarihli filminin açılış sahnesini oluşturuyor. Güzeller güzeli Paris, adeta filmin başrol oyuncusu gibi.



Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain/Amelie

Paris’in güzelliğine tanık olmak için muhteşem bir fırsat. Audrey Tautou Paris’te yaşamanın nasıl bir şey olduğunu A’dan Z’ye anlatıyor, özellikle Montmartre, ve Canal Saint-Martin sahneleriyle.



Before Sunset/Günbatımından Önce

Paris’te geçen bir aşk hikayesinden daha romantik ne olabilir ki? Paris’in en güzel görüntüleri eşliğinde Ethan Hawke ve Julie Delpy aşkına tanık oluyoruz.



Midnight in Paris/Paris’te Gece Yarısı

Cole Porter, Zelda ve Scott Fitzgerald, Josephine Baker, Pablo Picasso, Man Ray, Salvador Dali, Louis Bunuel ve Henri Matisse’le beraber bir barda oturduğunuzu hayal edin. Woody Allen’le beraber 20’li yılların muhteşem Paris’inde sanat sahnesine tanıklık etmek istemez misiniz?



PROVENCE-FRANSA

Göz alabildiğine uzanan lavanta tarlaları, sarmaşık kaplı taş evler, Orta Çağ köyleri, yumuşacık bir güneş ışığı, yemyeşil tepeler, üzüm bağları ve güzelliğiyle nefesinizi kesen bir doğa… Fransız ressamlarının bu bölgeyi neden çok sevdiğini kullandıkları sıcak renklere bakınca anlıyorsunuz. Güney Fransa’nın Provans bölgesi romantik filmlerin gözbebeği. Fransa’nın 26 bölgesinden biri olan Provence-Alpes-Cote d’Azur, ünlü Fransız Rivyerası’nın da bulunduğu bölge ve merkez şehri de Marsilya. Provans kendi içinde Var ve Provans Kıyısı, Marsilya’nın da dahil olduğu Bouches-du-Rhone, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes ve Rivyera olmak üzere altı bölgeden oluşuyor.



Hangi filmlerde var?

A Good Year/İyi Bir Yıl

Londra borsasında büyük paralar kazanan bir broker, günün birinde Güney Fransa’nın muhteşem Provence’ındaki üzüm bağlarını ve güneşini keşfederse, dahası bunları güzel bir kadınla keşfederse ne olur? Elbette aşk.



French Kiss/Fransız Öpücüğü

Meg Ryan ve Kevin Kline’ın rol aldıkları film, 90’lı yılların en güzel aşk filmlerinden biri kuşkusuz. Özellikle Güney Fransa’da geçen istasyon sahneleri, üzüm bağları ve kır evleriyle kendine hayran bırakıyor.



VİYANA

Tarihi yapılarla çevrilmiş parke taşlı caddeler, katedraller, şehri dolaşabileceğiniz atlı arabalar, saraylar, sokak çalgıcılarından yayılan klasik müzik… Avusturya’nın muhteşem başkenti Viyana, tarihi boyunca Avrupa’nın en büyük sanat merkezlerinden biri olmuş. Müzelerinin her biri devasa bir sanat kütüphanesi boyutunda. Çok iyi bir ulaşım ağı var ve mutfağı ise her damak tadına hitap edecek kadar zengin.



Hangi filmde var?

Before Sunrise/Gün Doğmadan

Bu filmi izledikten sonra turist rehberine ihtiyacınız olmayacak. Bir Avrupa yolculuğu sırasında trende tanışıp Viyana’da trenden inmeye karar veren Jesse ve Celine’in bir gecelik aşkına Viyana’nın muhteşem görüntüleri eşlik ediyor. En güzelleri ise bir plak dükkanı, yemyeşil bir mezarlık, 15’inci yüzyıldan kalma bir kilise ve muhteşem sokaklar.



TOSKANA-FLORANSA-ROMA/İTALYA

Uçsuz bucaksız yemyeşil ovaları, kaleleri, çiftlikleri ve güzel köyleriyle Toskana, mimari şaheserleri ve tarihi atmosferiyle Rönesans’ın doğum yeri Floransa ve kolezyumu, forumları, Trevi Çeşmesi’yle İtalya’nın kalbi Roma İtalya denince ilk anda akla gelenler. Nefis peynirler, şaraplar, sanat tarihinin en önemli yapıları, Akdeniz güneşi ve nefis lezzetleriyle İtalyan mutfağı… İtalya’ya gitmeniz için çok ama çok sebebiniz var.



Hangi filmlerde var?

La Dolce Vita/Tatlı Hayat

Federico Fellini’nin kült filmi, Anita Ekberg’in Trevi Çeşmesi’ndeki sahnesi ve İtalyan sinemasının büyük oyuncusu Marcello Mastroianni ile sinema tarihinin mutlaka görülmesi gereken ilk 100 filmi arasında yer alıyor.



Under the Sun/Kızgın Güneş

Frances Mayes’in çok satan romanından uyarlanan filmde boşanmış bir kadın hayatının dümenini yeniden eline almaya karar verir ve İtalyan güneşiyle yıkanan Toskana bunun için biçilmiş kaftandır.



Room with a View/Manzaralı Oda

Floransa ve Toskana’yı mesken tutan bu filmi izledikten sonra bu güzelim yerleri görmek isteyeceğinize emin olabilirsiniz; özellikle romantik sahnelerde.



The Talented Mr. Ripley/Yetenekli Bay Ripley

Venedik, Roma, Palermo ve Napoli’yi gösteren en güzel filmlerden biri. Özellikle Amalfi sahilindeki çekimler insanda hemen bir uçak bileti alma isteği uyandırıyor.



Letters to Juliet/Aşk Mektupları

Sophie, sevgilisiyle İtalya’nın Verona kentine çıktığı bir yolculuk sırasında yıllar önce ayrıldığı sevgilisine hala mektup yazan bir kadınla tanışır. Bu tanışma ona hayatın farklı yanları olduğunu öğretecektir.



To Rome with Love/Roma’ya Sevgilerle

Tam da Woody Allen’dan beklenecek ölçüde hayatlarını sonsuza dek değiştirecek maceralar yaşayan bir grup insanın hikayesi, neredeyse Roma’ya saygı niteliğinde.



BARSELONA

İspanya’nın Madrid’den sonraki en büyük şehri ve özerk bölge Katalonya’nın başkenti olan Barselona, Antonio Gaudi’nin modern sanat akımına yön veren eserleriyle muhteşem bir seyir sunuyor. Sagrada Familia, dolambaçlı yolları ve mozaik desenli merdivenleriyle Park Güell ve elbette Picasso Müzesi tatiliniz boyunca mutlaka zaman ayırmanız gereken yerlerin başında geliyor.



Hangi filmlerde var?

Vicky Christina Barcelona/ Barselona, Barselona

Yine bir Woody Allen filmi ve şehrin en güzel görüntüleri. Vicky ve Cristina İspanya’da yakışıklı sanatçı ve onun güzel eski eşi ile tanışınca hayatları bambaşka bir yola sapar. Kaderleri kesişen üç insan arasında kaotik bir ilişki başlar.



All About My Mother/Annem Hakkında Her Şey

Pedro Almadovar’dan Madrid’de başlayan, Barselona’da devam eden bir aile trajedisi.



Biutiful

Barcelona’da geçen hikayede, Javier Bardem, Uxbal adında kanuna aykırı işleri yüzünden başı polisle derde giren bir adamı canlandırıyor.



Land and Freedom/Ülke ve Özgürlük

İngiltere’nin en önemli sosyalist yönetmenlerinden Ken Loach, Franco faşistleriyle mücadele edenlerin idealize edilmiş bir portresini sunuyor.



AMSTERDAM

İşte yaz-kış yılın her dönemi turistlerin aşık olduğu başkentlerden biri. Bir bisikletliler cenneti olan şehir özellikle minicik kanalları, pencerelerinden sokağa sarkan çiçekli saksıları, gece hayatı, çiçek pazarı ve tabii ki doyumsuz peynirleriyle ilk anda cezbediyor. Nereleri mutlaka görmeli? Elbette Van Gogh Müzesi, Rijksmuseum, Anne Frank’ın Evi, Heineken Experience, Red Light bölgesi ve Dam Square.



Hanfi filmlerde var?

The Fault in our Stars/Aynı Yıldızın Altında

16 yaşındaki kanser hastası Hazel ile Augustus bir destek grubunda tanışır ve aşık olurlar. Augustus, sevgilisinin hayalini gerçekleştirmek için onunla birlikte Amsterdam’a gider ve Hazel’ın en sevdiği yazar olan Peter Van Houten’i bulmaya çalışırlar.



A Perfect Man/Kusursuz Adam

Amsterdam’ın en güzel manzaralarının tanıklığında yaşanan bir aşk üçgeni.



Diamonds Are Forever/Ölümsüz Elmaslar

James Bond’umuz Sean Connery eşliğinde Amsterdam’ın en güzel kanalları var.



DAMOUCHARI, SKOPELOS, SKIATHOS/ YUNANİSTAN

Adını Mamma Mia müzikaliyle duyduğumuz muhteşem yerler. Ege kıyısındaki Orta Çağ’dan kalma küçük bir köy olan Damouchari, iki muhteşem plajıyla adından söz ettiriyor. Az olmakla beraber turistler için birkaç konaklama ve lokanta da var. Mamma Mia filminin bir bölümü burada çekilince tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Skopelos ile Skiathos ise Batı Ege Denizi’nde, denize dik kayaların üzerindeki yokuşları, ağaçların gölgelediği kafeleri ve bembeyaz evleriyle tipik Yunan Adaları’ndan.



Hangi filmde var?

Mamma Mia

Masmavi sular, güneş ve nefis bir doğa… Hele bir de aşk, müzik ve romantizmle buluşunca. Meryl Streep’in başı çektiği muhteşem oyuncu kadrosu ve ABBA müzikleriyle son dönemde yapılan müzikallerin en ses getirenlerinden. Yunan adalarının güzelliği de insanda her şeyi bir yana bırakıp kendini Yunanistan’a atma duygusu uyandırıyor kesinlikle.