Cennetten bir köşe: Capri
Napoli Körfezi’nde küçük bir ada Capri! Turkuaz denizi, enfes plajları,
butik otelleri, şık mağazaları ve dünyaca ünlü limon ağaçları ile
adaya ayak basan herkesi hemen etkisi altına alıveriyor. İtalya’daki
en romantik destinasyonlardan biri olan Capri’ye Türkiye’den direkt
uçuş yok. Önce Roma’ya, Roma’dan da Capri’ye uçabilirsiniz.
Nerede yesek?
Harika deniz ürünleri ve lezzetli ev yapımı
yerel şaraplar tadabileceğiniz Da Luigi ai
Faraglioni’de güzel bir öğle yemeği yiyebilirsiniz.
Ülkeye özgü ünlü ev yapımı makarna ve
pizzaların tadına bakmak içinse, sevimli
bir bahçe içinde konumlanmış Trattoria
il Solitario’ya uğrayın. İtalyanların meşhur
dondurmalarının tadına bakmadan sakın
dönmeyin; Gelateria’ya veya Buonocore’e
gidin ve limonlu dondurma siparişi verin.
Nereleri görsek?
Şehrin merkezi olan Anacapri’de, şu
anda resim müzesi olarak hizmet veren,
farklı mimari akımlardan etkilenerek
tasarlanmış Casa Rossa’yı, Başmelek
Mikail’e adanmış San Michele Kilisesi’ni,
mozaiklerle süslü bankları olan Piazza
Armando Diaz Meydanı’nı, 1510 yılında
inşa edilmiş ve Anacapri’nin en büyük
kilisesi olan Santa Sofia Kilisesi’ni mutlaka
görmelisiniz.
Nerede kalsak?
1950’lerden beri faaliyette olan, ‘Dünyanın
En İyi Oteli’ unvanlı, antikalarla dolu efsanevi
La Scalinatella, özellikle balayı çiftlerinin
rağbet ettiği bir otel. Hotel Gatto Bianco;
Jack Lemmon, Sophia Loren, Clark Gable
ve Brigitte Bardot gibi birçok ünlüyü ağırlamış
daha önce… Diğer bir seçenek ise, Capri’nin
merkezinde yer alan, İkinci Dünya Savaşı
sırasında Amerikan üssü olarak kullanılan Punta
Tragara. Muhteşem bir manzarası olduğunu
hemen not edelim.
Nerede denize girsek?
Capri Adası’nın turkuaz sularına dalmak, bütün gün denizin
ve güneşin tadını çıkarmak ayrı bir keyif doğrusu. Adanın
en büyük halk plajı olan Marina Grande’de, otobüs
veya tramvay ile kolayca ulaşılabilen Marina Picolla’da,
Anacapri’den 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan Bay of Gradola da bu keyfi sürebilirsiniz.
Capri’de alışveriş turu
Adada dolaşırken giymek için el yapımı, işlemeli sandaletler alın. Nereden mi? Princess Margaret, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy
Onassis ve Naomi Campbell’ın da alışveriş ettiği Canfora’dan… El yapımı, özel olarak boyanmış seramik tabaklar, servis takımları ve
hediyelik eşya almak içinse Anacapri’de Viale Axel Munthe’deki küçük ve renkli bir dükkan olan L’Oasi Ceramiche’ye uğramalısınız.
Anacapri’de Ernesto De Angelis’in karısı ile birlikte işlettiği Enoteca Cocktail’de harika İtalyan şarapları, grappa ve likörler bulabilirsiniz.
Napoli’ye özgü bir içecek olan limonçelloyu da, limon ağaçları ile ünlü Capri’den alabilirsiniz. Doğru rota; Limoncello di Capri’nin Via
Roma’daki ya da Anacapri’de Via San Michele Caddesi’ndeki dükkanları.