Gel adaya kaçalım

Maceraya, romantizme, büyüleyici manzaraya davetlisiniz!

Cennetten bir köşe: Capri

Napoli Körfezi’nde küçük bir ada Capri! Turkuaz denizi, enfes plajları, butik otelleri, şık mağazaları ve dünyaca ünlü limon ağaçları ile adaya ayak basan herkesi hemen etkisi altına alıveriyor. İtalya’daki en romantik destinasyonlardan biri olan Capri’ye Türkiye’den direkt uçuş yok. Önce Roma’ya, Roma’dan da Capri’ye uçabilirsiniz.



Nerede yesek?

Harika deniz ürünleri ve lezzetli ev yapımı yerel şaraplar tadabileceğiniz Da Luigi ai Faraglioni’de güzel bir öğle yemeği yiyebilirsiniz. Ülkeye özgü ünlü ev yapımı makarna ve pizzaların tadına bakmak içinse, sevimli bir bahçe içinde konumlanmış Trattoria il Solitario’ya uğrayın. İtalyanların meşhur dondurmalarının tadına bakmadan sakın dönmeyin; Gelateria’ya veya Buonocore’e gidin ve limonlu dondurma siparişi verin.



Nereleri görsek?

Şehrin merkezi olan Anacapri’de, şu anda resim müzesi olarak hizmet veren, farklı mimari akımlardan etkilenerek tasarlanmış Casa Rossa’yı, Başmelek Mikail’e adanmış San Michele Kilisesi’ni, mozaiklerle süslü bankları olan Piazza Armando Diaz Meydanı’nı, 1510 yılında inşa edilmiş ve Anacapri’nin en büyük kilisesi olan Santa Sofia Kilisesi’ni mutlaka görmelisiniz.



Nerede kalsak?

1950’lerden beri faaliyette olan, ‘Dünyanın En İyi Oteli’ unvanlı, antikalarla dolu efsanevi La Scalinatella, özellikle balayı çiftlerinin rağbet ettiği bir otel. Hotel Gatto Bianco; Jack Lemmon, Sophia Loren, Clark Gable ve Brigitte Bardot gibi birçok ünlüyü ağırlamış daha önce… Diğer bir seçenek ise, Capri’nin merkezinde yer alan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan üssü olarak kullanılan Punta Tragara. Muhteşem bir manzarası olduğunu hemen not edelim.



Nerede denize girsek?

Capri Adası’nın turkuaz sularına dalmak, bütün gün denizin ve güneşin tadını çıkarmak ayrı bir keyif doğrusu. Adanın en büyük halk plajı olan Marina Grande’de, otobüs veya tramvay ile kolayca ulaşılabilen Marina Picolla’da, Anacapri’den 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan Bay of Gradola da bu keyfi sürebilirsiniz.



Capri’de alışveriş turu

Adada dolaşırken giymek için el yapımı, işlemeli sandaletler alın. Nereden mi? Princess Margaret, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy Onassis ve Naomi Campbell’ın da alışveriş ettiği Canfora’dan… El yapımı, özel olarak boyanmış seramik tabaklar, servis takımları ve hediyelik eşya almak içinse Anacapri’de Viale Axel Munthe’deki küçük ve renkli bir dükkan olan L’Oasi Ceramiche’ye uğramalısınız. Anacapri’de Ernesto De Angelis’in karısı ile birlikte işlettiği Enoteca Cocktail’de harika İtalyan şarapları, grappa ve likörler bulabilirsiniz. Napoli’ye özgü bir içecek olan limonçelloyu da, limon ağaçları ile ünlü Capri’den alabilirsiniz. Doğru rota; Limoncello di Capri’nin Via Roma’daki ya da Anacapri’de Via San Michele Caddesi’ndeki dükkanları.