Gizli cennet: Harz

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Son birkaç yıldır yaz ve kış spor adresleri arasında yıldızı giderek yükselen Harz bölgesi, Almanya’nın kuzey ufuk çizgisinde belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Bölgenin en yüksek noktası olan Brocken ise ziyaretçilerine macera dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Harz, yüzyıllardan bu yana insanoğlunun dikkatini çekmiş. Bölgede bulunan değerli maden ocakları günümüzden çok çok önce imparatorların ve kralların gözlerini kamaştırmaya başlamış. Büyücüler, hayaletler ve mitolojik kahramanlar kulaktan kulağa yayılan efsanelerle ölümsüzleşmiş. Kaleleri ve saraylarıyla kralların, şövalyelerin ve asilzadelerin hikayelerini anlatan bu tipik Ortaçağ şehri, günümüze fazla değişim göstermeden gelmeyi başarmış. Sanatçılara, tarihçilere ve müzisyenlere hala ilham kaynağı olan Harz, işte tam da bu yüzden 1992’den bu yana UNESCO’nun dünya mirası olarak koruma altına aldığı uluslararası kültür hazineleri arasında yer alıyor. Hannover’den sadece bir saat uzaklıktaki Goslar, tarihi çekiciliği ve kusursuz doğasıyla akılları baştan alacak güzellikte. Bugüne kadar sadece yerli turistlerin ilgisini çekmiş kent, bundan böyle yabancı misafirlerini de ağırlamaya hazır görünüyor. Kentin görülmeye değer mekanları sadece kiliseler ve müzelerle sınırlı değil. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde gözünüzden kaçmayan nostaljik atmosferi, kentin en eski meydanlarından biri olan pazar meydanında sıralanmış modern kafeleri eşlik ediyor.

Vahşi doğanın içinde yaz ve kış sporları

Harz bölgesinin mistik doğasının sahipleri; derinliklerinde bulunan değerli granit taşları, dallı budaklı dağ ladinleri, vadiden sessizce süzülen suları, gizemli ormanları ve ormanın vahşi bekçileri artık ulusal bir parka ev sahipliği yapıyor. Hem kış hem de yaz mevsiminde her türlü spora elverişli hale getirilmiş bölge, kilometrelerce uzunluktaki kayak pistleri, yemyeşil golf alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla modern bir macera merkezine dönüşmüş durumda. Macera sevenlerin rüyalarını süsleyen Harz’da, ayrıca sportif ruhlu çocuklar için de inanılmaz sürprizler hazırlanmış.

Yazı:Nilüfer Pazvantoğlu / Seninle

