"Yıllardır Kaş’ın müdavimi Deniz Arcak, gizli tatil cennetini bizimle paylaştı.
İtiraf ediyorum; Kaş’ı seviyorum.
Aslında 1987’den beri gittiğim ve
hep de çok sevdiğim bir yer. Orada
bir yarımadayı mesken, oradakileri
de akraba edinmiş haldeyim. Galiba,
bir yeri size göre şahane, vazgeçilmez,
huzurlu, eğlenceli yapan; oradaki insanlar,
veya birlikte gittikleriniz… Öte yandan
atmosfer de önemli tabii. Kendime göre o
atmosferi aktarmaya çalışayım.
Sadece denizden ve sarp dağları
aşarak, bahsedeceğim yarımadaya
ulaşabiliyorsunuz. Genellikle gece
ulaşabildiğim bir yer olması sebebiyle,
oradaki dayımız bize gece küçük bir tekne
yollar ki, masal diyarımıza varabilelim.
Olay şöyle başlar; tekneye eşyalarınızı
ve kendinizi atarsınız, sevimli kaptanınız
motoru çalıştırır ve işte orada film kopar;
artık siz başka bir dünyaya mis gibi
geçmişsinizdir. Çünkü… Daha o andan
itibaren masal dünyası sürprizlerine
başlar; derhal denizdeki yakamozlar, önce
küçük küçük size göz kırpmaya başlarlar,
sonra sizi bu halleriyle hipnotize edip,
bir yakamoz ziyafetine dönüşüverirler.
Derken, etrafınızdaki küçük adaları ve
tepeleri seyre dalarsınız. Bu manzarayı
görüp zırıl zırıl ağlayan arkadaşlarım
vardır ayıptır söylemesi.