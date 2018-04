Güneşin ülkesi Dubai

Yılın neredeyse her mevsimi sıcak olan Dubai, Arap Yarımadası’ndan belki de evin en şımarık çocuğu gibi ayrılır. Çünkü burası kültürü ile bir Ortadoğu ülkesine, rahatlığıyla bir Avrupalıya, mimari yapısıyla Amerika’ya benzetilen ender ülkelerden biri.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Havalar malum, soğumaya başladı. Montlarınızı üzerinizden atmak geride kalan yazı tekrar yaşamak, içinizi ısıtacak bir tatil yapmak istiyorsanız, işte size en güzel seçenek; dubai. Benim Dubai serüvenim neredeyse altı yıl önce başladı. Kız kardeşimin bu ülkeye taşınmasından sonra doğal olarak yılda en az iki defa gittiğim bir yer oldu. Fakat her defasında beni heyecanlandıran bir ülke olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Arap kültürü içinde kendine özgü kuralları olan bu ülkeye gitmek için oldukça fazla seçenek var. Ülkenin kendi havayollarından biri olan Emirates Havayolları dışında Türk Hava Yolları, Pegasus ve Flydubai ile buraya beş saatlik direkt bir uçuşla varabiliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin yedi emirliğinden biri olan Dubai’ye gitmek için vize almanız gerekiyor. Fakat bu sizi korkutmasın çünkü havayolları üzerinden iki günde vize alabileceğiniz gibi kendiniz de internet üzerinden kolayca vizeye başvurabiliyorsunuz.



Şaşırmayın!

Dubai’nin en şaşırtıcı yanlarından biri, kültürü. Uçaktan indiğiniz andan itibaren kendinizi olması gerektiği gibi bir Arap ülkesinde hissediyorsunuz. Çünkü etrafta kandura denilen beyaz yerel kıyafetleriyle bir sürü erkek, siyah çarşaflarıyla kadınlar sizi karşılıyor. Buraya kadar her şey doğalken havalimanından çıkışa doğru yürümeye başladıkça şaşırmaya devam ediyorsunuz. Çünkü kadınlar her ne kadar İslam kurallarına uygun giyinse de bakımlı halleri gözden kaçmıyor. Uzun ve ojeli tırnaklar, sürme çekilmiş gözler ve de kıpkırmızı dudaklarla oldukça bakımlı görünüyorlar ve şunu söyleyeyim; onları bundan sonra da bakımsız görmeniz mümkün olmuyor. Havalimanından çıktıktan sonra ise etraftaki arabalar dikkatinizi çekecek ikinci şey. Bazen sadece filmlerde göreceğinizi sandığınız bir araba yanınızdan öylece geçebiliyor. Bunun sebebi ise Dubai’de verginin olmaması ve benzinin sudan ucuz olması. Sudan daha ucuzu mecazi anlamda söylemiyorum çünkü gerçekten benzin daha ucuz... Dikkatinizi çekecek üçüncü şey ise mimari yapı oluyor. 1900’lü yıllarda küçük bir liman kasabası olan Dubai uzun bir süre İngiliz sömürgesinde kalmış. İngilizler ülkeden çekildikten sonra ise bu ülkede yepyeni bir yapılanma başlamış. Bazılarının küçük Amerika dediği bu ülkenin aslında neden bu unvana sahip olduğunu, büyük gökdelenleri, farklı mimarilere sahip otelleri gördüğünüzde çok daha iyi anlayabilirsiniz.