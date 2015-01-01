Fransa’nın en güzel şehirleri, Fransızların etkileyici aksanları, ekmekleri, balkonları, müzikleri, mimarisi… Üzerine kız arkadaşlar, topuklu ayakkabılar, Michelin yıldızlı restoranlar ve enfes kokteyller… Bir haftalık Cote d’Azur turuna davetlisiniz...

Yazı: Gizem GamgamFransız rivierası nam-ı diğer Cote d’azur; Fransa’nın akdeniz kıyısının bir bölümüne verilen bir ad. Bu bölge ılıman Akdeniz iklimine sahip olduğu ve sıcaklığı kışın bile 15 ve 20 derece arasında dolaştığından, her mevsim rahatlıkla tercih edilebilecek bir tatil rotası... 3.5 saatlik uçak yolculuğumuzdan sonra maceramız sahiliyle ünlü Nice şehrinde başlıyor. Marsilya ve Cenova’nın tam arasında kalan bu şehir; ülkenin en önemli turizm merkezlerinden. Dar sokakları, barok mimarisi ve vintage dükkanlara sahip şehirde, otelimizin de bulunduğu Vieux Nice’te keyifli bir öğle yemeğinde tercihimizi şehrin adına uygun bir salata olan Salada Niçoise’dan yana kullandık. Şehirde panoramik tur yaptıktan sonra ‘zaman az, gezecek yer çok’ diyerek Monaco ve Monte Carlo için yola koyulduk. Nice ile Monaco arasındaki yolda muhteşem doğa manzaralı fotoğraflarımızı çekmek için mola verdik ve böylelikle Instagram hesabımda tatilimden ilk ve muhteşem fotoğrafımı paylaşmış bulundum! Monaco’ya vardığımızda kayaların içlerine oyulmuş yürüyen merdivenler ile yukarı çıkarak Saray Bölgesi’ne ulaştık. Daha sonra Monaco Lisesi, 1. Albert Müzesi, Kraliyet ve Saray bahçeleri gezdiğimiz yerlerden sadece birkaçıydı... Bu şehirde dünya güzeli olan Monaco Prensesi Charlotte’un varlığını unutmaya çalışarak topuklu ayakkabılarımızla günümüzün son durağı olan Monte Carlo yoluna koyulduk. Şehre ulaştığımızda ise hepimizin düşündüğü tek şey ‘İşte zenginlik bu!’ idi… Porsche’nin dahi lüks sayılmadığı bu şehir varlıklı kişilerin bir araya toplandığı bir jet sosyete merkezine dönüşmüş durumda... Sanırım Marie Antoinette’in ‘Ekmek yoksa pasta yesinler’ sözü; Monte Carlo’yu gözünüzde canlandırmaya birazcık yardımcı olur!Günler öncesinden rezervasyon yaptırdığımız Buddha Bar Monte Carlo ile özdeşleşmiş bir mekan. Yemeklerin ve eğlencenin doruk noktasında olan Buddha; Casino’ya da yakın olduğundan ilk tercihimiz oldu. Öyle ya Monte Carlo’ya gelip Casino’ya uğramamak olmaz. Casino’ya girişte kıyafet zorunluluğu olduğundan bavulumdaki en güzel parçalarımı bu akşama saklamıştım! İyi ki de öyle yapmışım çünkü buradaki kırmızı halının üzerinde kırmızı tabanlı Christian Louboutin’ler adeta dans ediyor! Bir kişinin bile ‘kılıksız’ olmadığı bu rüya binada şansınızı denemeyi unutmayın, kim bilir belki şehrin zenginliği size de bulaşır!