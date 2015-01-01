Yazı: Anıl Çırpan
Havalar ısınıyor, baharda keşfedilecek rotaları düşünürken bir bilene soralım dedik ve uluslararası turizm profesyonelleri derneği olan SKAL International İstanbul Kulübü’nün yönetim kurulu başkanlığını da yapmış olan Patrice Lepkovski ile bir araya geldik. “Güneydoğu Anadolu’da nereleri gezmeliyiz?” sorumuzla başlayan sohbetimiz Tarsus’ta cezerye yiyerek ilerledi. Antakya’da Arkeoloji Müzesi’ni gezdik, Gaziantep’te Bakırcılar Çarşısı’nda dolaştık, Şanlıurfa’da arkeolog eşliğinde Göbeklitepe’yi gezdik, Adıyaman Kahta’da Nemrut Dağı’na çıktık, Adana’da kebap yiyip Mardin’e uzandık. Uzman turizmci Lepkovski, her şehirde hangi sokakların gezilmesi ve hangi yiyeceğin yenilmesi gerektiğine kadar pek çok ayrıntıyı anlattı.
‘ÇİNGENE KIZI’NIN EVİ
GAZİANTEP
• Yemeklerde meşhur Gaziantep mutfağından katmer, baklava, lahmacun, cağırtlak kebabı ve Antep yuvalamasını keşfedin.
• Bakırcılar Çarşısı’ndan bakır cezve ve yumurta sahanı alın.
• Baklavayı elle yiyin, Tahmış Kahvesi’nde kahve için.
• Fıstık alın ve ağacını görün.
HATAY İLİNİN MERKEZİ
ANTAKYA
• Künefe tatlısı yenmeli.
• Humustan biberli ekmeğe, muhammaradan abagannuşa, kabak tatlısından zahter salatasına nasıl bu kadar çok yemeği ve meze çeşidi olduğuna şaşıracağınız bir mutfak kültürü olan Hatay/Antakya mutfağını bol bol denemeden dönmeyin.
• Hatay’da sokaklarda Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Ermenice dinlemeye çalışın.
• Hatay’dan ham ipek alın.