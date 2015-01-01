Arkeoloji ve yöresel lezzetlerle dolu bir tura çıkmak, tarih ve kültür hazinelerini gezerek içinize sindirmek isterseniz, turizmci Patrice Lepkovski Güneydoğu Anadolu’yu ve yapılması gerekenleri Elele için anlattı.

Yazı: Anıl ÇırpanHavalar ısınıyor, baharda keşfedilecek rotaları düşünürken bir bilene soralım dedik ve uluslararası turizm profesyonelleri derneği olan SKAL International İstanbul Kulübü’nün yönetim kurulu başkanlığını da yapmış olan Patrice Lepkovski ile bir araya geldik. “Güneydoğu Anadolu’da nereleri gezmeliyiz?” sorumuzla başlayan sohbetimiz Tarsus’ta cezerye yiyerek ilerledi. Antakya’da Arkeoloji Müzesi’ni gezdik, Gaziantep’te Bakırcılar Çarşısı’nda dolaştık, Şanlıurfa’da arkeolog eşliğinde Göbeklitepe’yi gezdik, Adıyaman Kahta’da Nemrut Dağı’na çıktık, Adana’da kebap yiyip Mardin’e uzandık. Uzman turizmci Lepkovski, her şehirde hangi sokakların gezilmesi ve hangi yiyeceğin yenilmesi gerektiğine kadar pek çok ayrıntıyı anlattı.• Yemeklerde meşhur Gaziantep mutfağından katmer, baklava, lahmacun, cağırtlak kebabı ve Antep yuvalamasını keşfedin.• Bakırcılar Çarşısı’ndan bakır cezve ve yumurta sahanı alın.• Baklavayı elle yiyin, Tahmış Kahvesi’nde kahve için.• Fıstık alın ve ağacını görün.• Künefe tatlısı yenmeli.• Humustan biberli ekmeğe, muhammaradan abagannuşa, kabak tatlısından zahter salatasına nasıl bu kadar çok yemeği ve meze çeşidi olduğuna şaşıracağınız bir mutfak kültürü olan Hatay/Antakya mutfağını bol bol denemeden dönmeyin.• Hatay’da sokaklarda Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Ermenice dinlemeye çalışın.• Hatay’dan ham ipek alın.