Gurme severlerin rotası

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Hem seyahat etmeyi hem de değişik lezzetler tatmayı sevenler için!

MARDİN

Bahar aylarında gezmenin çok keyifli olduğu bu şehirde, Mardin Müzesi ve Mardin Kalesi’ni mutlaka görmelisiniz. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi de uğranması gereken yerlerden. ‘Gün boyu ne yapacağım?’ diye düşünüyorsanız, Mardin Çarşısı’na giderek alışverişe çıkabilirsiniz. Şehidiye Kahvesi’nde oturup çayınızı içerek manzarayı da seyredebilirsiniz. Erdoba Elegance (0482 212 15 00) ve Büyük Mardin Oteli (0482 213 10 47) konaklamak için cazip yerlerden. Ağzınızın tadını güzelleştirmek için ise Cercis Murat Konağı’nda (0482 213 68 41) çiğköfte, keşkek, zerde, cevizli sucuk, helva, kaburga dolması, Mardin kebabı, pekmezli yoğurt, patlıcan kebap yemelisiniz!

