Ağva gün boyu yataktan çıkmaya üşenenleri bile harekete geçirip, doğayla bütünleştirecek bir bölge. Üstelik İstanbul’a bir nefes ötede!

Ağva tam bir aktivite cenneti. Burada yapacak çok şey var. İşe nehirde balık tutmayla başlayabilirsiniz. Yürüyüş olmazsa olmaz aktivitelerden bir diğeri. Kilimli ve Kadırga koylarını gezebilir, ormanlık alanları keşfe çıkabilirsiniz. Tekne kiralayıp nehri gezebilirsiniz, bu aktivite sırasında yanınıza mutlaka fotoğraf makinesi alın. Tablo gibi görüntülerle karşılaşacağınızı garanti edebiliriz. Gürlek Mağarası, Hisar Tepe, Gelin Kayası ve Saklı Göl de keşif listenizde olmalı. Hep alışılageldiği gibi Ağva’da otele kapanmak büyük hata olur.

Nasıl gidilir?

Ağva’ya 1 saat 45 dakikada, Anadolu yakasından Ümraniye-Şile otobanını takip edip, Kabakoz, İmrenli ve Kurfallı güzergahını izleyerek ulaşabilirsiniz. Arabası olmayanlar Üsküdar’dan kalkan Şile otobüslerini tercih edebilir.