Yemeklerinden baharat damlayan mutfak hangisi olabilir diye bir soru sorsak eminiz ki hepiniz ‘Hint Mutfağı’ yanıtı verirsiniz. Üstelik bunun için Hindistan’a gitmeye de gerek yok.

Hemen herkesin ilgisini çeken Hint kültürünü izlenilen belgesellerden ya da filmlerden takip etmek dahi mümkün. Türk mutfağında her bölgede farklılık gösteren mutfak lezzetleri Hint yemeklerinde de aynı özelliğe sahip. Baharatlar ve özellikle köri sosu ile zenginleşen Hint mutfağında Türk damak zevkine hitap edecek yemeklere de rastlamak mümkün. Güney Hindistan ve Kuzey Hindistan mutfağı olarak ayrılması gereken Hint mutfağı, özellikle et kullanımındaki farklılık nedeni ile ayrıştırılır. Kuzey mutfağında güney mutfağına nazaran çok daha fazla et kullanılmakta ve Moğol pişirme tarzı olan tandır kullanılmaktadır. Çok fazla baharat ve az miktarda acı biber içeren yiyecekler ön plandadır. Tahıl ve ekmek bol miktarda tüketilirken pirin. Güneye göre çok daha az tüketilir.



Güney mutfağının en önemli yapısı tabak, kaşık ve çatal gibi başlıca mutfak gereçlerinin çok sık kullanılmamasıdır. Hemen her yerde yemeğin elle yeniyor olması başta size çok kötü bir fikir gibi gelse de zamanla buna alışacağınızdan kuşkunuz olmasın. Güneylilerin elle yemek yemesinin en büyük sebebi lezzetin ancak sadece bu şekilde doğrudan hissedileceğine inanıyor olmalarından kaynaklanır.



Hint mutfağında çoğunlukla tavuk yemeklerine ve vejetaryen yemeklere rastlanır. Hindu inanışında ineklerin kutsal olarak sayılması dana eti tüketiminde azalmaya gidilmesine neden olmuştur. Bu sebeple Hinduların büyük bir bölümü deniz ürünleri ve tavuk eti kullanmayı tercih etmektedir. Et yemeklerinin tamamlayıcısı olarak kullanılan köri sos, etin üzerine dökülerek ya da yanında bir kap içerisinde servis edilmektedir. Köri sosun acı ve yoğun baharatlı tadını azaltmak adına yemeklerin yanında yoğurt ve meyve tüketimi gerçekleştirilir. Hindistan’da baharatlar genel olarak tohum haline satılır. Kullanılacağı zamanlar çekilerek toz haline getirilir ve yemeklere katılır. Hindistan’da da yemeklerin yanında yan öğün olarak pirinç pilavı tercih edilmektedir. Güney Hindistan’da pirinç pilavı tüketimi fazlayken Kuzey Hindistan’da daha çok ekmek tüketimi yapılmaktadır.







Geleneksel Hint yemekleri

Sebzeli tavuklu balıklı köri

Ghee adında bir tereyağı türü ile yapılan bu yemeklerde fıstık ve Ayçiçek yağı kullanılmaktadır. Bu yemek genellikle pirinç pilavı ile servis edilir.



Dhal

Sulu mercimek yemeğine verilen isim olan Dhal’ın yanında mutlaka sebze yemeğine yer verilir. Eğer geleneksel ve basit bir Hint yemeği öğünü arıyorsanız pirinç pilavı, dhal ve çapati tercih edebilirsiniz.



Tandoori Set

Pirinç, sebze ve balığın tandırda yavaş bir şekilde pişirilerek yanında baharat ve yoğurt ile birlikte servis edildiği bir yemek olan tandoori set Hintlilere Moğollardan geçmiştir.



Thali

Hindistan’ın ana yemeklerinden biri olan Thali, servis edilen yuvarlak tabak anlamına gelmektedir. Pilav, chapati, papadam, roti ekmeği, köri soslu sebze yemekleri, su, turşu ve yoğurttan meydana gelir. Soslu yemekleri pilavın üzerine döktüğünüz takdirde şahane lezzet elde edebileceğinizi unutmamalısınız.



Masala Dosa

Mercimek ve pirinçten yapılmış bir hamurun içine soğanlı, baharatlı, acı biberli, hardal tohumlu, haşlanmış patates konularak yapılan bu yemek, domates sosu, Hindistan cevizi sosu ve sambar ile birlikte servis ediliyor.







Hint yemekleri tarifleri

Dal Makhani

Malzemeler:

• 100 gram barbunya

• 500 gram yeşil mercimek

• 75 ml krema

• 100 gram tereyağı

• 25 gram zencefil

• 4 diş sarımsak

• 20 gram toz biber

• 10 gram masala

• Tuz

• 125 gram domates püresi



Yapılışı:

Sarımsakları soyun ve ardından kıyın. Yeşil mercimek ve barbunyayı geceden suya koyup bekletmiş olmanız gerekiyor. Mercimeği ve barbunyayı haşlayın ve piştikten hemen sonra sudan geçirin. Zencefil ve kıyılmış sarımsağı da ekleyerek yeniden birlikte kısık ateşe koyarak pişirin. Kıyılmış sarımsağın bir kısmını da bir tavada soteleyerek içine kırmızı toz biberi ve domatesi ekleyin. Elde ettiğiniz bu karışımı ve tereyağını mercimeğin içine ekleyin ve birlikte pişirin. Garam masala ve kremayı ekleyin. Kıyılmış taze kişniş ile servis edebilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Meksika yemekleri için TIKLAYIN