İspanya denildiğinde sizin aklınıza ilk ne geliyor?

Yazı: Gözde Kaynak

İspanya denildiğinde sizin aklınıza ilk ne geliyor? Bunu belki 10 yıl önce sorsam cevap kesinlikle Antoni Gaudi olurdu. Barselona ve Madrid dediğimdeyse beylerden cevap olarak eminim futbol gelirdi. Son yıllarda tekstil devlerinin özellikle Zara ve Mango’nun ülkesi olarak biz kadınların kalbinde ayrı bir yeri olduğu ise bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Inditex yani Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Uterqüe ve Stradivarus ailesinin davetlisi olarak Madrid’e gittim. Davet markaların online satışa başladığını duyurmak ve biraz da kutlamak amacıyla yapıldı. Hem en sevdiğim ülkelerden birinde olduğum hem de bu markaların hikayesiyle tanışma fırsatı bulduğum için harika dört gün geçirdim.



Madrid’i keşif!



Madrid’e Türk Havayolları ile 4.5-5 saat yolculuk yaptıktan sonra ulaşıyorsunuz. Pazar günü akşam saatlerinde otele gitmek üzere araçtayım. İlk sorum tabii ki yolculuğun ne kadar süreceği oluyor. ‘Yarım saat’ cevabıysa hafif kalbimi kırıyor. Otel kapısındansa sadece 15 dakika sonra giriyorum. Pazar akşam saatlerinde şehre vardığım için yollarda neredeyse hiç otomobil görmüyorum. Birkaç bisikletli ve yaya dışındaysa neredeyse insan yaşadığından şüphe edeceğim bir manzara ile karşılaşıyorum. Daha sonra öğreniyorum ki perşembe ve cuma akşamları Madrid’in hayatta ve ayakta olduğu günler. Hafta sonu akşamlarıysa herkes evinde olmayı seçiyor. AC Santo Mauro Hotel’de konaklıyorum. Otel şehir merkezine çok yakın. Gitmek istediğim her yere yürüme mesafesinde ve büyüleyici durulukta. Kapısında bisiklet ve bekleme alanında kendi mutfak otlarını yetiştirdikleri mini bir bahçesi var. Yemeklerin yenildiği kütüphaneden dönüştürülmüş salon ise büyüleyici. Komik gelecek ama insan burada ister istemez kısık sesle konuşup, telefonun sesini kapatma ihtiyacı duyuyor. Otele yerleşir yerleşmez de kendimi sokağa atıyorum…



