İğneada'da bir hafta sonu

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İğneada, el değmemiş ormanları, 22 kilometre uzunluğundaki plajı, gölleri ve deniziyle huzuru doğada arayanların tercih edebileceği bir kaçış noktası…

İğneada, Istıranca Dağları’yla Karadeniz’in hırçın dalgalarının kesiştiği noktada, uçsuz bucaksız ormanı, ıssız kumsalları ve gölleriyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. İğneada’ya gelmişseniz görmeden dönmemeniz gereken bir yer var: Dupnisa Mağarası. İğneada’nın en önemli hazinelerinden biri de Longoz (Subasar) Ormanları. Bir de gölleri var tabii. Erikli, Mert, Hamam, Pedina, Saka, Sülüklü ve Ramana isimleriyle anılan yedi gölün tamamı koruma altında.

Nasıl Gidilir?

Özel araçla gidecekseniz İstanbul-Saray- Vize-Poyralı- Demirköy ve İğneada güzergahını takip etmelisiniz. Otobanda karşınıza çıkan ilk Çerkezköy sapağına girerek Saray’a varacaksınız. Bu yolda Vize, Poyralı ve Demirköy tabelalarını geçerek İğneada’ya ulaşabilirsiniz.

