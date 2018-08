İster Tudor döneminden kalan lüks malikanelerde konaklayın, ister gül ağaçlarıyla donanmış mütevazı bir kır evinde… İngiltere’nin yemyeşil kasabalarına ev sahipliği yapan Cotswolds’dan ayrılırken kendinizi bir Jane Austen kahramanı gibi hissetmeniz an meselesi.

Yazı: Gülru İncu



Bal rengi kireç taşından binaların sıralandığı caddeleri, kare pencereli evleri, Orta Çağ’dan uzanan taş köprülerin altından sakin sakin akan dereleri, patikaları, tenha nehir vadileri, çok renkli hanları, pub’ları, hediyelik eşya dükkanları ve elbette akşam güneşiyle yıkanan yemyeşil tepeleriyle İngiltere kırsalında bir vaha Cotswolds. İngiltere’nin merkezinin güneyinde kalıyor. Bibury, Snowshill ve Painswick gibi güzel köyler, Cirencester, Tetbury, Stroud ve Tewkesbury gibi tarihi pazar kasabaları, yerel ürünlerle dolu pazarlar ve spa otelleri, hayatın yorgunluğunu atmanız için sizi bekliyor. Tabii köy deyip geçmeyin. Londra sosyetesinin, sanatçılarının ve politik şahsiyetlerinin dudak uçuklatan fiyatlarda evleri var burada. Kate Winslet, Stella McCartney, Elizabeth Hurley, J.K, Rowling ve Kate Moss sadece birkaçı. Bu cennet köyleri keşfetmek için ara sokaklarda gezinin, rüzgarın, yağmurla yıkanmış yeşilliklerin sesini dinleyin; eve nasıl da yenilenmiş olarak döndüğünüze inanamayacaksınız.







Koyunların yaşadığı tepeler

Cotswolds aslında çok büyük bir alanı kaplıyor, 504 dönüm. Gloucestershire, Oxfordshire, Warwickshire, Wiltshire ve Worcestershire adlı beş ilçeden geçiyor. Her bir kasabanın ve köyün kendine özgü bir kimliği var. İngiltere ve Galler’deki ulusal güzelliğin en büyük alanı ve geleneksel İngiliz köyleriyle mükemmel bir kaçış noktası. Cotswolds, iki eski İngilizce sözcüğün birleşimi koyunları yaşadığı yer anlamına gelen Cots ve yumuşak tepeler anlamına gelen Wolds kelimelerinden türemiş. İngiliz tarihçileri Cotswolds kelimesinin muhtemelen bol miktarda koyun bulunan yumuşak tepeler anlamına geldiği konusunda hemfikir. Burada Berkeley Kalesi, Blenheim Sarayı veya Sudeley Kalesi gibi Cotswolds tarihi evleri ve bahçeleri arasında dolaşabilir, Batsford ya da Westonbirt gibi arboretumlarda doğanın bin bir rengine hayran kalabilirsiniz. Painswick Rococo Garden, Colesbourne Park ve Newark Park, Woodchester Park ve Gloucestershire Yaban Hayatı Koruma Alanları gibi ormanlık alanlar, Cheltenham, Pittville Park ve Montpellier Gardens çok ünlü.







Nasıl gidilir?

Cotswolds, Londra’dan otobüsle 2.5-3 saat sürüyor ve otobüsler Victoria Coach Station’dan kalkıyor. Paddington İstasyonu’ndan trenle de gidebiliyorsunuz, 1- 1.5 saat arası sürüyor ve haftanın her günü sefer var. Tren seferleri Cotswolds’ın her yerini kapsamasa da Bath, Cheltenham, Shakespeare’in doğduğu evi görebilir, şirin mi şirin Stratford Upon Avon, Chippenham, Gloucester, Kemble, Moreton-in-Marsh, Kingham ve Oxford’a gidebilirsiniz. En çok ziyaret edilen turistik yerleri İngiltere’nin en güzel köyü olarak nitelendirilen Bibury, Burford, Bourton-on-the Water, Stow-on-the Wold.



Nerelerde kalabilirsiniz?

Cheltenham veya Cirencester gibi kasabalar büyük ve kalabalık. Burford, Bourton on the Water, Wold veya Chipping daha küçük ve sevimli. Tercihlerinizi göz önünde bulundururken bu ayrıntılara odaklanabilirsiniz. Muhteşem manzaraya sahip sayısız butik otel var. Siz sadece lüks ve konfor mu yoksa sakinlik ve huzur mu aradığınıza karar verin!



Ne giyilir

Keyif rotaları

Burford: Cotsworlds’a giderken çayırlarda mutlu mutlu otlayan inekleri ve koyunları göreceksiniz. Cotswolds köyleri yün ve peynir üretiminde önemli bir yer tutuyor. Burada satılan İngiliz ya da İskoç markalarının kazakları, montları ve çorapları o kadar kalın ki üşümeyeceğiniz garanti.



Bibury: Burası Gloucestershire’da kelimenin tam anlamıyla bir masal diyarı. İnsana yanlışlıkla Yüzüklerin Efendisi filminin setine girdiğini düşündüren bu yemyeşil köy, İngiliz şair William Morris tarafından İngiltere’nin en güzel köyü olarak nitelendirilmiş. Thames Nehri’nin bir kolu olan Coln Nehri’nin iki kıyısında kurulan köydeki düşük çatılı, taş evleri Cotswolds’ın en karakteristik özelliği ve cottage olarak adlandırılıyor. 14’üncü yüzyıldan kalma evlerin büyük bir kısmı koruma altında.