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Avrupa'nın üçüncü en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi İspanya'nın, 17 özerk bölgesinden biri Endülüs. Müslüman İspanya'ya atfen kullanılan bir kelime. Sekiz vilayetten oluşan bölgenin başkenti Sevil. Yüzyıllarca emir, halife ve sultanlar tarafından yönetilmiş. Akdeniz ve Atlantik arasındaki konumuyla 3 bin yıl boyunca İber Yarımadası'nın kültürel ve ekonomik merkezi olmuş. İspanya'daki 800 yıllık Arap egemenliği kendini dilde de gösteriyor. Bugün İspanyolca'da Arapça'dan gelme birçok kelime var!
Sevil'in yıldızları... Katedral: 12'nci yüzyılda cami olarak yapılmış, sonra katedrale çevrilmiş. La Giralda dedikleri kule 98 metre. Tepesinde, şehrin de sembolü olan bir rüzgargülü var. Kolomb'un anıt mezarı da burada. Giriş 7 Euro. Maria Luisa Parkı: Eski krallardan birinin kızına ait olan sarayın bahçesi, vasiyeti üzerine belediyeye kalmış ve parka dönüştürülmüş. 1929'da dönemin izlerini taşıyan binalarla süslenmiş. Arkeoloji Müzesi, Sanat ve Kostüm Müzesi, İspanyol Meydanı bunlardan bazıları.
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Guadalquıvır Nehri: Kral Juan Carlos'un adını taşıyan sahil yolunda
yürüdüğünüzde 1992 sergisinin yapıldığı alanı ve Calatrava'nın yaptığı
mimarlık şaheseri köprüyü göreceksiniz.
Altın Kule: Nehrin üzerindeki kule, şu anda denizcilik müzesi olarak kullanılıyor. Suyun öteki tarafındaki Triana (Betis), tapas barları ve restoranlarıyla meşhur, bir de eşsiz manzarasıyla.
Nerede yenir?
Robles Placentines. c/Placentines, 2. Tel: 954213162
www.roblesrestaurantes.com
Nerede kalınır?
Hotel Alfonso XIII. Calle San Fernando, 2. Tel: 954917000
www.westin.com/hotelalfonso
Batı Afrika mimarisi örneklerinden...
Hotel Las Casas de la Juderia. Callejon Dos Hermanas, 7. Tel: 954415150
www.casasypalacios.com
Yahudi Mahallesi'nde bir cevher!