Sevil; Donkişot'un yazıldığı yer...Sevil, geçmişin zenginliğini bugünün şıklığıyla harmanlamış zarif bir şehir. Guadalquivir Nehri üzerinde yer alan Arapların Izvilla'sı, İspanyolca'ya da Sevilla (İspanyollar iki ''l'' yan yana gelince ''y'' okuyorlar) olarak geçmiş. Şehir o kadar güzel ki, birçok sanatçıya da ilham kaynağı olmuş. Ünlü ressamlar Murillo ve Velazquez burada eserler vermiş, Cervantes Don Kişot'u Sevil Hapishanesi'nde yazmış. Carmen (Bizet), Sevil Berberi (Rossini), İspanyolca adı Don Juan olan Don Giovanni (Mozart), Fidelio (Beethoven) bu şehirde geçen operalardan akla ilk gelenler. Amerika'nın keşif seferlerinin başlangıç yeri olan Sevil, bugün 750 bin nüfuslu bir kültür merkezi.

Avrupa'nın üçüncü en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi İspanya'nın, 17 özerk bölgesinden biri Endülüs. Müslüman İspanya'ya atfen kullanılan bir kelime. Sekiz vilayetten oluşan bölgenin başkenti Sevil. Yüzyıllarca emir, halife ve sultanlar tarafından yönetilmiş. Akdeniz ve Atlantik arasındaki konumuyla 3 bin yıl boyunca İber Yarımadası'nın kültürel ve ekonomik merkezi olmuş. İspanya'daki 800 yıllık Arap egemenliği kendini dilde de gösteriyor. Bugün İspanyolca'da Arapça'dan gelme birçok kelime var!

Sevil'in yıldızları... Katedral: 12'nci yüzyılda cami olarak yapılmış, sonra katedrale çevrilmiş. La Giralda dedikleri kule 98 metre. Tepesinde, şehrin de sembolü olan bir rüzgargülü var. Kolomb'un anıt mezarı da burada. Giriş 7 Euro. Maria Luisa Parkı: Eski krallardan birinin kızına ait olan sarayın bahçesi, vasiyeti üzerine belediyeye kalmış ve parka dönüştürülmüş. 1929'da dönemin izlerini taşıyan binalarla süslenmiş. Arkeoloji Müzesi, Sanat ve Kostüm Müzesi, İspanyol Meydanı bunlardan bazıları.

Guadalquıvır Nehri: Kral Juan Carlos'un adını taşıyan sahil yolunda yürüdüğünüzde 1992 sergisinin yapıldığı alanı ve Calatrava'nın yaptığı mimarlık şaheseri köprüyü göreceksiniz.



Altın Kule: Nehrin üzerindeki kule, şu anda denizcilik müzesi olarak kullanılıyor. Suyun öteki tarafındaki Triana (Betis), tapas barları ve restoranlarıyla meşhur, bir de eşsiz manzarasıyla.





Nerede yenir?

Robles Placentines. c/Placentines, 2. Tel: 954213162

www.roblesrestaurantes.com



Nerede kalınır?

Hotel Alfonso XIII. Calle San Fernando, 2. Tel: 954917000

www.westin.com/hotelalfonso

Batı Afrika mimarisi örneklerinden...



Hotel Las Casas de la Juderia. Callejon Dos Hermanas, 7. Tel: 954415150

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Yahudi Mahallesi'nde bir cevher!