Birçok kültüre ev sahipliği yapan İstanbul gezilecek yerler bakımından çok zengin olduğu için geziye başlamadan önce görmek istediğiniz yerlerin bir listesini yapmayı unutmamalısınız.

Taşı toprağı altın olarak nitelendirilen ve her köşesinde farklı bir tarihi barındıran İstanbul, en çok gezilen ve en çok göç alan şehirlerin başında geliyor. Tarihi dokusu ile filmlerin de gözde mekanları arasında yer alan İstanbul’un her yerinden derin bir tarih açı��a çıkıyor. İstanbul’da yaşayanların dahi henüz gitmediği yüzlerce yer olduğu düşünüldüğünde İstanbul dışından gelenlerin gezecek çok fazla yeri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.







İstanbul’un Tarihi Yerleri

Bir vapur yolculuğunda bile seyretmeye doyamayacağınız tarihi mekanlar oldukça fazla iken o mekanların içine girmenin keyfini anlatacak bir cümle ne yazık ki bulunmuyor. Sizin için bu yazımızda İstanbul’da gezilecek tarihi mekanlara değiniyoruz.



Galata Kulesi

İstanbul’u kuşbakışı izlemek isteyenlerin ilk tercihi arasında yer alan Galata Kulesi hem eşsiz tarihi dokusu hem de manzarası ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Özel bir gece planlayan kişilerin de tercihi olan Galata Kulesi’nin üst kısmında bir yandan eşsiz lezzetleri tadarken diğer yandan muhteşem İstanbul manzarasını izleyebilirsiniz. Ayrıca bir rivayete göre Galata Kulesine karşı cinsten kiminle çıkarsanız o kişi ile hayatınızı birleştireceğiniz söylenir. Siz bu rivayeti yine de bir düşünün!







Çırağan Sarayı

Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan bu şahane saray son yıllarda düğünlerin en çok tercih edilen mekanları arasında yer alıyor. Geçmişten bir yapının içinde dolaşmak o yılların sindiği tarihe dokunmak isteyenlerin mutlaka tercih etmesi gereken Çırağan Sarayı, ihtişamlı yapısı ile başınızı döndürmeye kararlı.



Fener Balat Cibali

İstanbul’un fethi sırasında ilk kırılan sur kapısının burada olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği bu bölge eski evleri ve tarih kokan dar sokakları ile sizde yepyeni bir heyecana neden oluyor.



Ayasofya Müzesi

Tarihi değeri oldukça yüksek olan bu yapının çevresi de başlı başına bir sanat eseri. Bu alanda gezerken eğer yeterli tarih bilginiz varsa kendinizi yepyeni bir dünyanın kapılarını aralarken bulabilirsiniz.



Yerebatan Sarnıcı

Bizans döneminde su deposu olarak kullanılan ve en büyük sarnıç olma özelliğine sahip olan Yerebatan Sarnıcı, günümüzde İstanbul turistik yerler aracısından büyük bir öneme sahip. Yer altındaki bu şahane yapı kesinlikle aklınızı başınızdan alacak.







Topkapı Sarayı

1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan bu yapı Osmanlı döneminde pek çok padişaha da ev sahipliği yapması ile biliniyor. İstanbul’a gelen tüm yerli ve yabancı turistler için mutlaka görülmesi gereken yerlerin ise başında geliyor.



Dolmabahçe Sarayı

Osmanlı Kaptan-ı Derya’sının gemilerini demirlediği nokta olan Dolmabahçe Sarayı, Atatürk’ün konakladığı bir yer olması ile de dikkati çekiyor. Atatürk’ün son nefesini burada vermesi özellikle 10 Kasım’da buraya olan ilginin artmasındaki en büyük etken. Boğaz kenarında bulunan bu saray hala her gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



Sultanahmet Camii

Heybetli görünüşü ve tarihi dokusu ile herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden biri olan Sultanahmet camii, çevresindeki pek çok tarihi nokta ile bir bütünlük sağlıyor. Yapısındaki muazzamlığı gördüğünüzde neden herkesin görmek için can attığını çok daha iyi anlayacaksınız.



Kız Kulesi

Deniz ortasında bulunan bu muhteşem yapının hikayesi de görünüşü kadar muhteşem. Salacaktan kalkan motorlar ile içine ulaşabileceğiniz Kız Kulesi, salacakta bulunan mekanlardan da rahatça izlenebiliyor. Özellikle gece manzarasının şahane olduğunu belirtmeliyiz. Fotoğraf tutkunuz varsa tripotunuzla giderek bu muhteşem manzarayı kadrajınıza alabilirsiniz.







İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Ankara'da gezilecek yerler TIKLAYIN