İtalya'nın serseri çocuğu: Napoli

İtalya’yı bir görenin bir daha unutamaması, her şehrini gezmek için büyük bir açlık duyması boşuna değil. Hem çok tanıdık hem de aynı anda yabancı hissettirebilen bu ülkenin, görülmesi gereken şehirlerinden biri de Napoli. Güney İtalya’nın başkenti olarak kabul edilen şehir, aykırı ruhuyla insanı aylaklığa davet ediyor.

Yazı: Müjde Taşçıoğlu



Yabancı alemler içinde kendimi bulduğumda, kafamın içinde sanki şimşek çakıverir. O sarsılmayla kendine gelen ben, daha tadan, daha gören, daha hisseden biri olmuştur artık. ‘Daha’ların daha da lezzetleşebileceğine inandığım Akdeniz’in en güzel liman şehirlerinden birinde, Napoli’de gözlerimi açıyorum... Halikarnas Balıkçısı’nın ‘İnsanoğlunun Akdeniz’den başka anasının kucağındaki kadar rahat olduğu yer var mıdır?’ sözü geliyor aklıma. Tüm sıcaklığıyla ışıl ışıl ışıldayan Napoli, işte tam da böyle bir yer. Öyle tanıdık, öyle ruha dokunan… İstanbul’a çok benziyor aslında; keşmekeş, karakteristik, tutku dolu, huzursuz, her tattan, her milletten insanın yaşadığı, şahane, enerji dolu bir şehir. Uçakla İstanbul’dan Napoli’ye iki saat 15 dakikada ulaştım. Ben her şehrin tarihini merak ederim. Yine işe önce tarihinden başlayalım. Napoli Krallığı’na başkentlik yapmış şehre, 2800 yıl önce ilk yerleşen Yunanlılar olmuş. İzleyen yüzyıllarda ise, Normanlar, Fransızlar, İspanyollar ve Hohenstaufen hanedanı gibi yabancı işgalcilerin iştahını kabartmış. Yunanlıların ‘Neapolis’ yani ‘yeni şehir’ adıyla kurduğu, Romalıların geliştirdiği şehir, yüzyıllarca yoksulluğun, suçun ve işsizliğin en fazla hissedildiği yerlerden olmuş aslına bakarsanız. Anlayacağınız mafyasıyla ünlenmiş şehrin Sicilya’dan geri kalır yanı yok. Yine de o kargaşa, düzensizlik ve kalabalığa rağmen her şeyi bir arada tutmayı ve korumayı başarmış. Şehrin bir yanında Vezüv Yanardağı boy gösterirken, bakir kalmış cennet adaları Ischi, Capri ve Procide ile de yüz yüze geleceksiniz. İtalya’nın güneyini ayrı bir yere konumlayan şehirde, korunmuş tarihi zenginlik, sanat ve mimari üst seviyede.