Bir ülke hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız öncelikle mutfağına girmelisiniz. Bir ülkenin mutfağından o ülkenin geleneklerini, yaşayışını, kültürünü, estetik anlayışını ve hayat biçimini anlamanız mümkün hale gelecektir.

Doğu Asya mutfağının bir başka çeşidi olan Japon yemekleri de en az Japon kültürü kadar dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Fakat Japon yemeklerinin diğer Doğu Asya mutfağından bir farkı elbette var. Bu fark kendini yağ ve baharat kullanımda gösteriyor. Japon yemeklerinde yağ ve baharat kullanımı oldukça azdır. Kullanılan malzemeleri asıl tatları ile kullanmaya özen gösterirler. Mevsimindeki taze ürünlerden faydalanılır. Bu özellikleri ise Japonların neden uzun yaşadığının belki de en önemli göstergelerinden biridir. Herkesin bildiği gibi Japonların mutfaklarındaki temel gıda malzemesi pirinçtir. Kahvaltı da dahil Japonlar hemen her öğünde mutlaka pilav tüketirler.



Japon yemekleri nelerdir?

Pirinç pilavı

Japonya’da pilav her öğünde tüketilir. Sabah kahvaltısında ana öğün olarak tüketilen pirinç pilavı, öğle ve akşam yemeklerinde yardımcı öğün olarak sofraya konulur. Pirinç pilavı denildiğinde aklınıza sakın bizim pilavlarımız gelmesin. Japon pilavı, tuz, yağ ve diğer tatlandırıcılar konulmadan hazırlanır. Genel olarak yemeğin sonunda ya da ana yemeğin yanında servis edilir.







Soba

Karabuğday ve buğday unundan yapılan soba makarna gibi ince bir görüntüye sahiptir. Sıcak ya da soğuk olarak tercih edilebilir.



Udon

Buğday unundan yapılan udon soba ile aynı özelliklere ve servise sahiptir. Sobadan tek farkı daha kalın ve çok daha açık renge sahip olmasıdır.



Tempura

Bu yemeğin kökeninin 16. Yüzyılda Portekizlilerden gelmiş olmasıdır. Fakat tüm dünya bu yemeği Japon mutfağında kabul etmektedir. Japonya’nın en lezzetli yemeklerinden biri olan tempura, ekmek kırıntılarına batırılmış deniz mahsulleri, mantar ya da sebzelerin tavada kızgın yağ ile kızartılması ile yapılır.



Sushi

Japon mutfağı denildiğinde daha önce hiç tatmamış olanların bile aklına gelen ilk Japon yemeği sushi olacaktır. Sushi denildiğinde akla çiğ balık gelse de aslında sushi sirkesi ile hazırlanmış sushi pilavı yemekleridir. Birçok değişik sushi çeşidi de mevcuttur.







Onigiri

Japon sandviçi olarak da adlandırabileceğimiz onigiri, kurutulmuş yosun ile kaplı sushi pilavından elde edilen ve ortasında turşusu yapılmış Japon eriği, tavuk, ton balığı, somon, karides bulunan çok lezzetli bir yiyecektir.



Japon yemekleri tarifi

Mantarlı pilav (Kinoko Gohan)

Malzemeler:

• 1.5 su bardağı kısa taneli pirinç (sushi pirinci)

• 3 adet kurutulmuş şitake mantarı. (30 dakika kadar suda bekletin. Saplarını kesin ve dilimleyin)

• 1 çay kaşığı balık tozu

• 2 yemek kaşığı açık renkli soya sosu

• 2 tatlı kaşığı esmer şeker

• 3 cm ince dilimlenmiş taze zencefil

• 2 yemek kaşığı mirin

• 1 tutam tuz

• ¾ su bardağı kadar su

• 100 gram mantar dilimlenmiş

• 150 gram istiridye mantarının sapını kesin ve dilimleyin



Yapılışı:

Pirinci süzgecin içine koyun musluğun altında iyice yıkayın. Ardından süzülmesi için bir kenarda bekletin. Bir tencerenin içine suyu, soya sosunu, mantarları, zencefili, şekeri, mirini, balık tozunu koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 3 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Mevcut suyu pilav yapmak için kullanmak üzere bir kenara alın. Mantarları ise başka bir kenarda bekletin. Suyu süzülen pirinci bir tencere içerisine koyun. Üzerine hazırladığınız balık suyundan 2 bardak ekleyin. Tuz da ilave ederek karıştırın. Su kaynadıktan sonra 13 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra ateşten alın. Üzerine mantarları ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. 10 dakika boyunca kendi buharında demlenmesini sağlayın. Servis anında bir kez karıştırarak servisinizi yapın.







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