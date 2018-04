Kakao kokusu ile sıtma korkusunu karıştırın. Üzerine biraz muz ve ananas serpiştirin. Son olarak etrafını Fransızca ile tamamen kaplayın ve fırına verin. Fırından çıkar çıkmaz çok ama çok sıcak tüketin. İşte size Fildişi Sahili.

Yazı: Zeynep Özyavuz

Farklı kültürler, değişik yaşamlar, gerçek anlamda yeni dünyalar keşfetmek istiyorsanız, Fildişi Sahili’ni de es geçmemelisiniz. Ben eşimin işi nedeniyle altı aydır Fildişi Sahili’ndeyim. Ve benim için epey enteresan bir deneyim olduğunu baştan belirtmeliyim. Fildişi Sahili’ne yolculuk etmek istiyorsanız, THY’nin Türkiye’den Abidjan’a haftada dört uçuşu var. 15.00 civarı Atatürk Havaalanı’ndan kalkan uçak 7-8 saatlik bir yolculuk sonrası Cotonou’ya yani Benin’e varıyor. Yanlışlıkla burada inmeyin çünkü burası bir stop over; yani uçağın yolcu indirip, yolcu aldığı bir yer ve sonra Abidjan için uçak tekrar havalanıyor. 22.30 civarı Abidjan’a iniş yapıyorsunuz. Uçuş toplam 9.5 saati buluyor. Havaalanına girdiğiniz gibi sizi antibakteriyel el temizleme jeli ile karşılıyorlar. Afrika’ya hoş geldiniz! Artık her yerde bu jelden göreceksiniz. Dönüş nispeten daha rahat çünkü uçak Benin’den yola çıkıyor ve sonra sizi alıyor; böylece direkt İstanbul’a uçuyorsunuz. Bu sebeple dönüş yolculuğu yedi saat sürüyor. Fransızca dışında 60 yerel lehçe kullanılıyor burada. Ben konuşulan Fransızcanın bu lehçelerle az çok harmanlanmış bir Fransızca olduğunu düşünüyorum. Normal bir Fransızcaya benzemiyor çünkü. Fransa’nın sömürge yönetimindeki bu çok sıcak ülke, bağımsızlığına 1960 yılında kavuşmuş. Her bir bina hala çepeçevre duvarlarla ve güvenliklerle korunuyor olsa da, 2011 yılında yaşanan iç savaşın etkilerini yavaş yavaş atlatıyor Fildişi. Ülkenin ticari ve idari merkezi Abidjan olsa da aslında başkenti Yamoussoukro ve burada dünyanın en büyük bazilikası var. Ne kadar mı büyük? Vatikan’daki bazilikadan yedi kat daha büyük! Görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda. ‘Günün belli saatleri kakao kokan ülke mi olur?’ demeyin, kokuyor. Keşke mesaj atılabilen ya da videoya çekilebilen bir şey olsa şu koku dediğimiz şey. Bazı sabahlar oluyor buram buram her yer fırına kakaolu kek koymuşsunuz gibi kokuyor. Kakao üretiminde dünya lideri olmak kolay değil.

Bir derdim var!

Buraya gelmeye karar verdiğinizde ülkeye girişte mecbur olan sarı humma aşısını oluyorsunuz ve sonra sizi bir telaş alıyor. Telaşın diğer adı ‘sıtma’. Henüz bir aşısı yok. Kolayca teşhis ve tedavi edilebilen ama hala dünyanın en tehlikeli hastalığı. Zaten insan buraya gelir gelmez direkt sıtmanın ilk belirtilerini araştırıyor. ‘Acaba sıtma mıyım?’, ‘Sıtma olunca ateş çıkıyor muydu?’ gibi sorularla dönüp duruyorsunuz ilk ay ama sonra alışıyorsunuz. Zaten grip geçirdiğini düşünen kişiler sıtma olup olmadıklarını gebelik testine benzer bir şey ile hemen tespit edebiliyor. Mühim olan buradan ülkenize dönerken yanınıza birtakım ilaçları alıp dönmeniz. Çünkü sıtmanın 10 günlük bir kuluçka süresi var. Bağışıklığınız düştüğü an sizi

Bir dolu doğal lezzet

Peki ne yiyor, neyle besleniyor bu halk? Fildişi mutfağının ‘merhaba’sı Attieke. Açeke okunuyor. Manyok denilen bir bitki var, patatese benziyor. Haşlanarak da yenilebiliyor. Leğenlerde tahta ile vurulup öğütülerek bulgur pilavı gibi bir hale getiriliyor -ki bu esnada etraf çok kötü kokuyor- ve böylece Attieke dedikleri şey ortaya çıkıyor. Çabuk bozulduğu için hazırlandıktan sonra bir gün içinde tüketmek gerekiyor. Tek başına yenilince tatsız tuzsuz, kuskusa benzer bir şey olmasından mıdır bilemiyorum ama genelde ya balıklı, yumurtalı ya da tavuklu özel hazırlanmış bir sosla yeniliyor. Yerken siz kaşık kullanabilirsiniz tabii ama burada Attieke elle yeniyor. Bunun dışında hangi birinden bahsetsem bilemediğim nefis meyveleri, birbirinden güzel salatalığı, biberi, bamyası var. Anlat anlat bitiremem.