İlk kış eğlence parkı Norveç'te
Farklı, keyifli, eğlenceli ve hayat boyu unutulmayacak
bir tatil programı için rotanızı Norveç’e çevirin! 1994
Kış Olimpiyatları’nın düzenlendiği Lillehammer’da,
muhteşem bir kış ikliminde, kolaylıkla birinden
diğerine geçilebilen toplam 26 pistte kayak imkanı
sunuluyor. Ülkede, 4 yaştan itibaren her yaş grubu
için kayak eğitimleri ve gece kayışları da var. Burada
Avrupa’nın ilk Kış Eğlence Parkı’nı ziyaret edebilir,
köpeklerle kızak ve snow mobillerle safari turuna çıkabilirsiniz.
31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek
tur, kişi başı fiyatı 995 Euro’dan başlıyor.
www.devrialem.com
Avrupa’nın ilk kış eğlence parkında; köpeklerle kızak gezisinden kar safariye kadar onlarca seçenek var.