Bu kış, kar açısından bereketli geçiyor... Kar tatili tutkunlarını mutlu edecek.

Farklı, keyifli, eğlenceli ve hayat boyu unutulmayacak bir tatil programı için rotanızı Norveç’e çevirin! 1994 Kış Olimpiyatları’nın düzenlendiği Lillehammer’da, muhteşem bir kış ikliminde, kolaylıkla birinden diğerine geçilebilen toplam 26 pistte kayak imkanı sunuluyor. Ülkede, 4 yaştan itibaren her yaş grubu için kayak eğitimleri ve gece kayışları da var. Burada Avrupa’nın ilk Kış Eğlence Parkı’nı ziyaret edebilir, köpeklerle kızak ve snow mobillerle safari turuna çıkabilirsiniz. 31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek tur, kişi başı fiyatı 995 Euro’dan başlıyor.www.devrialem.com

Avrupa’nın ilk kış eğlence parkında; köpeklerle kızak gezisinden kar safariye kadar onlarca seçenek var.