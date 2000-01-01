Doğayla baş başa olup, kuş sesleri arasında şehrin yorucu temposunda uzakta bedeninizi ve zihninizi arındıracağınız tatil seçeneklerinin başında kamp gelmektedir. Rutin tatillerden sıkılanlar, farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek. Kamp öncesi her şeyi tasarlayın, küçük tüyoları öğrenin tüm tedbirlerinizi alıp kendinizi doğaya bırakın. Ardından kamp ateşi başında bir şey yudumlarken doğanın tadını çıkarın.

Şehrin hengâmesinden sıkılanlar, insan kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için doğa kampı vazgeçilmez bir tercih. Ağaçların arasında kuş sesleriyle birlikte zaman geçirdiğiniz, doğayla baş başa bir tatil. Rüya gibi değil mi? Tabii bu rüyanın keyifli bir şekilde sürmesi için kampa giderken yanınıza almanız gerekenleri unutmamanız gerekir. Huzurlu ve rahat geçecek bir kamp için kamp hazırlığınızın tam olduğundan emin olmalısınız.



Kampa Hazırlık

Kamp öncesinde yapacağınız hazırlık kamp konforunuz için çok önemli. Özellikle ilk kez kamp yapacakları temel ihtiyaçlar konusunda özen göstermesinde fayda var. Öncelikle bir ihtiyaç listesi hazırlayın. Biz sizin için temel bir ihtiyaç listesi hazırladık. Bu listenin haricinde özel olarak ihtiyacınız olan şeyler varsa (ilaç, temizlik ürünü vb.) bu ihtiyaçlarınızı da listeye eklemeyi unutmayın.

İhtiyaç Listesi

Çadır

İp ve bant

Güneşten korunmak için şemsiye

Gaz ocağı

Şişme yatak

Kampa uygun kıyafet ve doğa yürüyüşlerine uygun spor ayakkabı

Bulaşık yıkamak için fırça, deterjan, sünger ve kurulama malzemeleri

Yemek ve içmek için pratik kaplar ve bardaklar

Sıcak ve soğuk su için termos

Çok amaçlı çakı

Kamp sandalyesi

Açılır kapanır masa

İlk yardım çantası

Not: Çadır dahil yanınızda götüreceğiniz tüm eşya ve ekipmanları kamp tatiline çıkmadan önce muhakkak deneyin.





Çadır dahil yanınızda götüreceğiniz tüm eşya ve ekipmanları kamp tatiline çıkmadan önce muhakkak deneyin.

Çadır Seçimi

Doğru çadırı seçmek kamp konforunuz için önemli. Çadır seçerken öncelikle çadırı kaç kişinin çadırı kullanacağına karar vermelisiniz. Çadır seçenekleri genellikle şu şekildedir: Hızlı kurulumlu çadırlar, oda bölmeleri bulunan çadırlar, aileler için geniş alanlı çadırlar… Çadırınızı seçerken dayanıklı malzemeden yapılmış olmasına dikkat edin. Çadırın dikişlerinin sağlam olması dayanıklılığı açısından önemli. Eğer ilk kez çadırda kalacaksanız kolay kuruluma sahip çadırları tercih etmenizde yarar var.

Kamp Hayatı

Kamp tatilinizin keyifli geçmesi açısından kamp alanı tercihiniz çok önemli. Gideceğiniz kamp alanının temizliği, kamp yapanların sayısı tercihlerinizi belirleyebilir. Kimileri kalabalık alanları sever kimileri ise doğada yalnız olmayı. Bu yüzden kamp planı yaparken önceden bu kararı vermelisiniz. Kamp yaşamında ateş yakmak, yemek pişirmek gibi faaliyetler hem keyifli hem de dikkat edilmesi gereken durumlardır. Eğer ilk defa kamp ateşi yakacaksanız öncelikle bu işi daha önce yapmış birinden öğrenmeniz faydalı olur. Özellikle bitki örtüsünün kuru olduğu yerlerde ateş yakmamaya özen gösterin. Ayrıca rüzgârlı yerlerde büyük ateşler yakmayın, ateşin yayılmasına ve alevlerin çalılara ya da ağaçlara sıçramasına neden olabilirsiz. Hızlı tutuşabilecek dalların altında ateş yakmak da tehlikelidir. Bu konularda hassas davranırsanız hem kendinizi hem de doğayı korumuş olursunuz.

Kamp alanına getireceğiniz yiyecekleri de kesinlikle açıkta bırakmayın, aynı şekilde çöplerinizi ve atıklarınızı kamp alanında bırakmayın, yanınıza aldığınız çöp poşetlerini kullanın. Çadırınızın çevrenizde artıklar olduğu zaman hem doğayı kirletmiş olursunuz hem de gece çadırınızı ziyaret edecek böceklerle karşılaşabilirsiniz. Kamp hayatının en güzel yanı da diğer kampçılarla sosyalleşmektir, gece kamp ateşinin başında sohbetler, şarkılar kamp tatilinize ayrı bir renk katacaktır. Sosyalleşmek istemeyenler ise yeşilliklere uzanıp gökyüzündeki yıldızları keyifle izleyebilirler.