Kilimanjaro'nun karları

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Hepsi ve çok daha fazlası Tanzanya'da!

Artık 'safari' denince akla gelen ilk destinasyonlardan olan Tanzanya; 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı'yla, dünyanın en zengin doğal hayvan rezervine sahip Serengeti'siyle, 3 milyon yıllık Ngorongoro Krater'iyle, baharat adası Zanzibar'ıyla ölmeden önce görülmesi gereken 1001 yer arasında... Tanzanya, kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın en fakir ülkeleri arasında. Ama doğa, kendisine oldukça cömert davranmış. Afrika kıtasının en büyük gölleri, en yüksek dağı burada! Üstelik Hint Okyanusu'na muhteşem bir kıyısı da var!



Hava hep sıcak Tanzanya, 945 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle, dünyanın en büyük 31'nci ülkesi. Bu kadar büyük bir toprak parçasına sahip olmasına rağmen nüfusu 38 milyon. Ülkenin cazibe merkezi ise, hiç kuşkusuz Zanzibar Adası. Dünyanın en güzel 10 adası arasında gösterilen Zanzibar, Şiraz'dan gelen İranlı göçmenler tarafından kuruldu. Dünyanın en iyi baharatları burada yetiştiği için, yıllar boyu birçok kez istila edildi. 1698'de yönetimi Umman Sultanlığı'na geçti. Bugün hala Zanzibar sokaklarında Arap kültürünün etkisi yoğun olarak hissediliyor. Adada nüfusun tamamı Müslüman. Birçok ara sokakta tarihi camilere rastlanıyor.



Freddie'nin vatanı Adanın en büyük gelir kaynağı turizm. Kentin, Binbir Gece masallarını andıran eski yerleşim yeri Stone Town, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Alanı ilan edildi. Ada, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nun doğum yeri olmasıyla da ünlü. Gerçek adı Farrokh Bulsara olan Mercury, Şiraz'dan göçen İranlı bir ailenin oğluydu. Stone Town'da doğan Mercury, adanın gururu adeta. Birçok yerde 'Freddie' tişörtleri satılıyor, adada Mercury adlı bir balık restoranı bile var!