Kış geldi haydi herkes kayağa

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Nerede ve nasıl başlayacağınızı bilemiyorsunuz…

Fransız Alpleri’nin beyaz büyüsü Courchevel’de lüks kar tatili

Kayak tatilinizi yurtdışında geçirmek istiyorsanız, Kuzey Alpleri’nin tam ortasında, dünyaca ünlü Trois Valeés’de (Üç Vadi) yer alan Courchevel’i tercih edebilirsiniz. Burası, diğer vadiler Meribel ve Val Thorence’ya kayarak geçiş imkanı sağladığından, 600 kilometrelik pist ve 189 adet liftle dünyanın en geniş kayak alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Courchevel, farklı yüksekliklere (1550, 1650 ve 1850 metre) ve mimari özelliklere sahip olan üç bölümden oluşuyor. 1850 metrelik en yüksek tepe, jet sosyeteye ev sahipliği yapıyor. 1650 metre, seçkin otelleri ve ekonomik fiyatları ile daha çok genç kayakçıların ilgi odağı. 1550 metre ise yeni başlayan kayakçılar ile çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Courchevel’de 49 adet yeşil, 89 adet mavi, 116 adet kırmızı ve 37 adet siyah pist bulunuyor. Sırf bu özelliği bile, Courchevel’in her seviye ve kategorideki kayak ve snowboard severlerin ilgisini çekmesine yetiyor. Bunun yanı sıra; kapalı havuz, sauna, şık restoranları bulunan sayısız lüks otel ile de kayakçıların keyifli bir tatil geçirmesine imkan sağlıyor.



Kayak çıkış kartları ( SKI PASS):

• 6 günlük çıkış kartının bedeli yetişkinler için 194 euro, 13 yaşından küçük çocuklar için 136 euro.

• Bir günlük çıkış kartının bedeli yetişkinler için 32.4 euro, 13 yaşından küçük çocuklar için 24.7 euro.

• 6 günlük ’Üç Vadi’ çıkış kartı yetişkinler için 235 euro, 13 yaşından küçük çocuklar için 177 euro.

• Anne, baba ve 18 yaşından küçük iki çocuk için 6 günlük çıkış kartının bedeli 621 euro, ’Üç Vadi’ çıkış kartı bedeli ise 721 euro.

* Dikkat! Çıkış kartları için vesikalık fotoğraf gerekiyor.



KayaK ve snowboard dersi:

ESF 1850, ESF 1650, ESF 1550 Guides de Courchevel ve sadece yetişkinlere ders veren Magic In Motion, Courchevel’de kayak ve snowboard dersi alabileceğiniz merkezler.



Nerede kalmalı?

1850 metrede, pistlere yakın, ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz La Sivoliere, Le Lana ya da Cheval Blanc’ta kalabilirsiniz. 1650 metrede ise Himalaya mimarisi ve zen felsefesine göre döşenmiş Manali ya da yakın zamanda tamamen yenilenen Le Portetta’yı deneyebilirsiniz. Otelde kalmak istemiyorsanız, altı odalı Chalet Eglantier Villaları ve 300 metrekare büyüklüğünde, 12 odası olan ve tüm gün bir hizmetçinin size yardım ettiği Chalet Nameste’de kendinizi evinizdeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz.



Gece hayatı

Yemek sonrasında Le Bar Des Airelles’te şöminenin karşısında kırmızı şarabınızı yudumlayabilir ya da La Grange, Le Kudeta (eski Le Kalico) veya en trendy gece klübü olan Les Caves De Courchevel’de sabaha kadar dans edebilirsiniz.



Nerede yemeli?

Kayak sonrasında 1850 metrede yer alan ve müşterilerine gurme bir mutfak sunan Carlina, geleneksel Fransız mutfağı mönüsüne sahip L’anerie ya da 1650 metrede Le Signal liftinin yanında yer alan La Casserole restoranda lezzetli bir öğle ya da akşam yemeği yiyebilirsiniz.



Yurt dışında ekonomik kayak tatili pamporovo (bulgaristan)

Bulgaristan’ın dört büyük kayak merkezinden en gelişmiş, yerli ve yabancı kayakseverler tarafından en çok rağbet edilen kayak merkezi Pamporovo, aynı zamanda Doğu Avrupa’nın en önemli kayak beldelerinden de biri. Pamporovo, Rodop Dağları’nın zirvesini oluşturan Snejanka Tepesi’ni (1926 metre) de bünyesinde barındırıyor. Pistler, 1600-1926 metre arasında yüksekliklere sahip. Pamporova’da; bir adet yeşil, üç adet mavi, dört adet kırmızı ve üç adet siyah pist olmak üzere toplam 11 pist var. Otel, kayak çıkış kartları ve özel kayak ile snowboard derslerinin fiyatlarının, Avrupa’daki diğer birçok kayak merkezine göre daha uygun olması nedeniyle Pamporovo, son birkaç yıldır Türk kayakçıları da ağırlamaya başladı.



