Fransız Alpleri’nin beyaz büyüsü
Courchevel’de lüks kar tatili
Kayak tatilinizi yurtdışında geçirmek istiyorsanız, Kuzey
Alpleri’nin tam ortasında, dünyaca ünlü Trois Valeés’de
(Üç Vadi) yer alan Courchevel’i tercih edebilirsiniz. Burası,
diğer vadiler Meribel ve Val Thorence’ya kayarak geçiş
imkanı sağladığından, 600 kilometrelik pist ve 189 adet
liftle dünyanın en geniş kayak alanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Courchevel, farklı yüksekliklere (1550, 1650 ve 1850 metre) ve mimari
özelliklere sahip olan üç bölümden oluşuyor. 1850 metrelik en yüksek
tepe, jet sosyeteye ev sahipliği yapıyor. 1650 metre, seçkin otelleri ve
ekonomik fiyatları ile daha çok genç kayakçıların ilgi odağı. 1550 metre
ise yeni başlayan kayakçılar ile çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.
Courchevel’de 49 adet yeşil, 89 adet mavi, 116 adet kırmızı ve 37 adet
siyah pist bulunuyor. Sırf bu özelliği bile, Courchevel’in her seviye ve
kategorideki kayak ve snowboard severlerin ilgisini çekmesine yetiyor.
Bunun yanı sıra; kapalı havuz, sauna, şık restoranları bulunan sayısız lüks
otel ile de kayakçıların keyifli bir tatil geçirmesine imkan sağlıyor.
Kayak çıkış kartları ( SKI PASS):
• 6 günlük çıkış kartının bedeli
yetişkinler için 194 euro, 13
yaşından küçük çocuklar için
136 euro.
• Bir günlük çıkış kartının bedeli
yetişkinler için 32.4 euro, 13
yaşından küçük çocuklar için
24.7 euro.
• 6 günlük ’Üç Vadi’ çıkış kartı
yetişkinler için 235 euro, 13
yaşından küçük çocuklar için
177 euro.
• Anne, baba ve 18 yaşından
küçük iki çocuk için 6 günlük çıkış kartının bedeli 621 euro,
’Üç Vadi’ çıkış kartı bedeli ise 721 euro.
* Dikkat! Çıkış kartları için vesikalık fotoğraf gerekiyor.
KayaK ve
snowboard dersi:
ESF 1850, ESF 1650, ESF
1550 Guides de Courchevel
ve sadece yetişkinlere
ders veren Magic In
Motion, Courchevel’de
kayak ve snowboard dersi
alabileceğiniz merkezler.
Nerede kalmalı?
1850 metrede, pistlere yakın, ailece
keyifle vakit geçirebileceğiniz La
Sivoliere, Le Lana ya da Cheval
Blanc’ta kalabilirsiniz. 1650 metrede ise
Himalaya mimarisi ve zen felsefesine
göre döşenmiş Manali ya da yakın
zamanda tamamen yenilenen Le
Portetta’yı deneyebilirsiniz.
Otelde kalmak istemiyorsanız, altı
odalı Chalet Eglantier Villaları ve 300
metrekare büyüklüğünde, 12 odası
olan ve tüm gün bir hizmetçinin size
yardım ettiği Chalet Nameste’de
kendinizi evinizdeymişsiniz gibi
hissedebilirsiniz.
Gece hayatı
Yemek sonrasında Le Bar Des Airelles’te şöminenin
karşısında kırmızı şarabınızı yudumlayabilir ya da La
Grange, Le Kudeta (eski Le Kalico) veya en trendy
gece klübü olan Les Caves De Courchevel’de
sabaha kadar dans edebilirsiniz.
Nerede yemeli?
Kayak sonrasında 1850
metrede yer alan ve
müşterilerine gurme bir
mutfak sunan Carlina,
geleneksel Fransız
mutfağı mönüsüne
sahip L’anerie ya da
1650 metrede Le Signal
liftinin yanında yer alan
La Casserole restoranda
lezzetli bir öğle ya
da akşam yemeği
yiyebilirsiniz.
Yurt dışında
ekonomik kayak tatili
pamporovo (bulgaristan)
Bulgaristan’ın dört büyük kayak merkezinden en
gelişmiş, yerli ve yabancı kayakseverler tarafından
en çok rağbet edilen kayak merkezi Pamporovo,
aynı zamanda Doğu Avrupa’nın en önemli
kayak beldelerinden de biri. Pamporovo, Rodop
Dağları’nın zirvesini oluşturan Snejanka Tepesi’ni (1926 metre)
de bünyesinde barındırıyor. Pistler, 1600-1926 metre arasında
yüksekliklere sahip. Pamporova’da; bir adet yeşil, üç adet mavi,
dört adet kırmızı ve üç adet siyah pist olmak üzere toplam 11
pist var. Otel, kayak çıkış kartları ve özel kayak ile snowboard
derslerinin fiyatlarının, Avrupa’daki diğer birçok kayak
merkezine göre daha uygun olması nedeniyle Pamporovo, son
birkaç yıldır Türk kayakçıları da ağırlamaya başladı.