Kış rüyası: İsviçre

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İsviçre'yi nasıl bilirsiniz? Saatleri, baştan çıkarıyor… Çikolataları ve kayak turizmiyle ön plana çıkıyor… Aslında İsviçre, dört mevsim, bundan çok daha fazlasını vadediyor, her kantonda bambaşka renkler, lezzetler sizi bekliyor. Yeni yılı karşılamak için de, kışın keyfini sürmek için de cebinde sürprizler taşıyor!

Önce Cenevre…

İsviçre’de güzellik keşfimize Cenevre'den başladık. Burada ilk olarak Fransız havasını içimize çekiyoruz doya doya. Otelimize yerleşme işini hallettikten sonra da kendimizi hemen dışarı atıyoruz. Karşımıza çıkan ilk manzara Leman Gölü. Ördekler ve kazlar ve bolca yeşil… Şahene bir manzara... Bu dakikadan sonra İsviçre’de bizi neyin beklediğini daha iyi anlıyoruz. Bizi sarıp sarmalayacak dinginliğin ilk işareti bu tabloya benzeyen manzara. Bize bu hissi veren ne peki? Etrafımızdaki şık binalar, şık insanlar, akşamüstü saatlerini göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek geçiren İsviçreliler tabii ki... Göl kıyısından yürüyerek İngiliz Bahçeleri'ne (Jardin Anglais) ve bahçedeki ünlü çiçekli saate geliyoruz. Meşhur Jet d'Eau da burada. Burası akşam ışıklandırıldığında tam seyirlik oluyor.



Şehir hayatı

Rue du Marché, Rue de Rive en popüler alışveriş caddeleri; etrafta çeşit çeşit çikolatacılar, pastaneler, kafeler ve restoranlar var. Bu şehirde kışın bile hayat tüm hızıyla sokaklarda akmaya devam ediyor. Küçük alışveriş turu ve kahve molasının ardından rotamızı Old Town'a çeviriyoruz. Arnavut kaldırımlı sokakları, güzel tasarımcı mağazaları ve nefis çatı katları olan evleri bizi hemen etkisi altına alıyor. Şehir surlarının bulunduğu noktadaki park ve parkın görkemli ağaclarının sarı-turuncuya boyanmış yaprakları görsel bir şölen sunuyor. Şehir silüeti ve dağlarsa arka fonu süslüyor.



