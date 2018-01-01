Kış mevsimi hem bedenimizi hem de ruhumuzu zorlayan bir mevsim. Kış mevsiminde kapalı alanlarda hareketsiz bir yaşam sürmek hayat kalitemizi azaltıyor. Hareketsizliğin neden olduğu kötü ruh halinden korunmanın en güzel yollarından biri, ufak kış kaçamakları yapmak. Sizin için Türkiye’de kış mevsimin tadını çıkarabileceğiniz yerlerden oluşan bir liste hazırladık.

Bolu – Abant Gölü





Abant Gölü, Türkiye’nin en güzel göllerinden biri. Özellikle kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip olan gölün kıyısında uzun yürüyüşlere çıkabilir, yorulduğunuzda şöminenin başında kitabınızı okuyabilirsiniz. Abant Gölü Ankara’ya 200 km, İstanbul’a ise 275 km uzaklıkta.







Bolu – Yedigöller





Bolu’nun kış mevsiminde ayrı güzel olan yerlerinden biri de Yedigöller Milli Parkı. İstanbul’a 300, Ankara’ya 225 kilometre mesafedeki Yedigöller, kışın huzur dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için ideal.







Kapadokya





Türkiye’nin en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Kapadokya, kış mevsiminde ayrı güzel. Diğer mevsimlerde nispeten daha kalabalık olan Kapadokya, kış mevsiminde daha sakin.







Mardin





Mardin, kendine has mimarisi ve zengin kültürüyle son yıllarda giderek popüler hale gelen destinasyonlardan biri. Ancak havanın sıcak olması nedeniyle Mardin’i yaz mevsiminde ziyaret etmek sıcağa alışık olmayan bünyeler için rahatsız edici olabilir. Eğer sıcak havalarla aranız pek iyi değilse ve bu güzel kenti keşfetmek istiyorsanız, Mardin, kış mevsiminde de sizi bekliyor.







Erzurum – Palandöken





Palandöken, Türkiye’nin en iyi kar kalitesine sahip kayak merkezlerinden biri. Eğer kış sporlarına ilgi duyuyorsanız ve bu yıl her zaman gittiğiniz yerlerden farklı bir yere gitmek istiyorsanız uzun bir hafta sonu tatili için Palandöken’i tercih edebilirsiniz.







Rize – Ayder Yaylası









Ayder Yaylası, Karadeniz’in en popüler turistik destinasyonlarından birine dön��ştü. Yaylanın bu kadar kalabalıklaşması, doğasever çoğu gezginin canını sıkıyor. Ancak kış mevsiminde Ayder Yaylası diğer mevsimlere oranla daha sakin. Yaylanın kışın ayrı bir güzelliği var.







İstanbul – Ağva





Bir son dakika planıyla İstanbul’dan kaçmak istiyorsanız Ağva aradığınız huzuru bulabileceğiniz yerlerden. İstanbul’dan yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan Ağva kış mevsiminde oldukça sakin oluyor.





