Koronavirüs salgını tatil planlarını alt üst etti. Biz de iptal olan tatilleriniz için neler yapmanız gerektiğini ve alternatif tatil planları hakkında yazdık.

Koronavirüs salgınının kendisi kadar dolaylı etkileri de can sıkıcı. Sadece sağlıklı kalmaya özen gösterdiğimiz bugünlerde hayatımızı yaşanabilir kılan birçok şeyden vazgeçmek durumundayız. Tatiller de vazgeçtiğimiz şeyler listesinin üst sıralarında yer alıyor. Henüz kimse bu salgının ne kadar süreceğini, salgının etkilerinin ne kadar zamanda kontrol altına alınacağını tam olarak söyleyemiyor. Bu belirsizlik ortamında da tatil planlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Birçoğumuz yakın tarihli tatil planlarımızı çoktan iptal ettik. Önümüzde yaz tatilleri var. Yazın gidilecek tatilleri iptal etmeniz durumunda neler yapabileceğinize bir bakalım.





Paranızı Geri Alın

Tatilinizi iptal ettiğinizde düşünmeniz gereken ilk şey, paranızı nasıl geri alacağınız olmalı. Tatiliniz için ayarladığınız seyahat acentesi, otel ya da havayolu şirketi esnek bir iptal politikasına sahipse bir sorun yok. Ancak iptal işlemleriniz için ceza ödemeniz gerekiyorsa, bu şirketlerin güncel iptal politikalarını incelemenizde fayda var. Dünya üstünde birçok online seyahat acentesi ve havayolu firması koronavirüs salgını nedeniyle oldukça esnek iptal politikaları uygulamaya başladı. Bu politikaların koşullarını inceleyebilir ve bu sayede para kaybınızı minimuma indirebilirsiniz.





Yakınlardaki Açık Alanlar İyi Bir Fikir Olabilir

Bedeninizin sağlığı için tatilinizi iptal ettiniz. Peki ruh sağlığınız ne olacak? Özellikle çalışan bir insansanız koca bir seneyi tatil yapmadan geçirmeniz pek de iyi bir fikir değil. Hele ki kıyamet stresinin yaşandığı bugünlerde hepimizin bir noktada her şeyden uzaklaşmaya ihtiyacı olacak. Ruhunuzu dinlendirmek için yakınlarınızdaki açık alanlarda zaman geçirebilirsiniz. Kendi aracınızla doğaya giderek sakin tatiller yapabilirsiniz. Ancak böyle tatillerde de enfekte olma riskini göz ardı etmemeniz gerekiyor. Gittiğiniz yerlerde kalabalıklardan uzak kalmaya ve sosyal mesafeyi korumanızda büyük fayda var. Bu yüzden piknik alanları ya da deniz kıyıları gibi insan yoğunluğunun fazla olacağı yerler yerine ormanlık alanlar gibi daha az insanın olacağı yerleri tercih edin. Bu dönem içinde konaklama büyük bir problem haline gelebilir. Bu yüzden tatilinizi günübirlik tatillerden yana kullanmaya özen gösterin. Diğer bir yandan kalabalık kamp alanlarından uzak durarak çadır kampı da yapabilirsiniz.





Sanal Tatiller Yapın

Her şeye rağmen koronavirüs kapma endişeniz tatil yapma isteğinize ağır basıyorsa ya da virüs konusunda yüksek risk grubundaysanız yapacağınız en iyi şey evde kalmak. Evde kaldığınız zamanda da görmediğiniz yerleri ziyaret etmeniz mümkün. Dünyadaki birçok noktayı sanal bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Bu sanal ziyaretler tabii ki gerçek bir ziyaretin yerini tutmayacaktır ancak günlük yaşantınızdan biraz uzaklaşmak ve yeni bir şeyler öğrenmek kötü bir fikir değil.

İşte size sanal olarak gezebileceğiniz müzelerden bazıları:



British Museum – Londra

Musée d’Orsay – Paris

Rijksmuseum - Amsterdam

Uffizi Gallery – Floransa





