Kurban Bayramı için iki öneri!

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Kurban Bayramı tatilini yurt dışında değerlendirmek istiyorsanız, bu iki tur ilginizi çekebilir!

Orta Amerika Turu

Etstur’un misafirlerine sunduğu Orta Amerika Turu size 8 gecelik bir serüven yaşatıyor. Houston, Dallas ve New Orleans gezilerinden oluşan bu yeni tur programı 2.199€’ dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Dallas'ın seti, Ewing ailesinin evi olan Southfork Çiftliği, Başkan John F. Kennedy suikastını en ince detaylarıyla görebileceğiniz aynı zamanda başkanın kişisel eşyalarının yer aldığı 6th Floor Museum turu, Houston panoramik şehir turu, Johnson Space Center'ı keşif imkanı da sizi bekliyor!



