Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş önderliğinde 17 – 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Baştan Başa Etiyopya Fotoğraf Turu, dünya üzerinde insan eliyle yapılmış en ilginç eserlerden biri olan Lalibela’daki Oyma Taş Kiliseler’den Arbore Kabilesi’nin geleneksel yaşamına uzanıyor.





Gazella Turizm, Arba Minch’in birbirinden ilginç hayvan türlerinden rengârenk yerel pazarlardaki yerlilerin özgün el sanatlarına kadar bu coğrafyanın en cazip özelliklerini, keşif duygusu ve aktif fotoğraf macerasıyla buluşturuyor.17 – 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Baştan Başa Etiyopya Fotoğraf Turu, Addis Ababa, Lalibela, Arba Minch, Jinka ve Turmi şehirlerini kapsıyor. Müslümanlarla Hıristiyanların barış içinde yaşadığı Etiyopya’yı bir solukta kuzeyden güneye arşınlayan tur, kuzeyin Taş Oyma Kiliseleri’ndeki dini ayinlerinden güneyin Omo Vadisi yerlilerinin geleneksel ritüellerine keskin bir geçiş yaparak fotoğraf tutkunları için zengin bir perspektif sunuyor.Dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz kabileleri fotoğraflayabileceğiniz turda, Faruk Akbaş’ın liderliğinde yabani kahve ağaçları ve ‘gat’ tarlaları arasından ilerleyerek Afrika'nın en ilginç kabile üyelerinin unutulmayacak portrelerini çekecek, Hamer Kabilesi’nin yaşadığı Turmi Köyü’nü ziyaret ederek burada kurulan pazardan renkli kareler yakalayacaksınız. Mago Ulusal Parkı'nda yaşayan, ilginç gelenekleriyle ünlü Mursi Kabilesi, Murelle Köyü’ndeki Karo kabilesi ve Mecheke Köyü’ndeki Konso Kabilesi insanlarının geleneklerine tanıklık ederken, aynı zamanda yekpare ve devasa kayalar oyularak 12. yüzyılda yapılan ve hala ibadet için kullanılan Lalibela'nın ünlü taş oyma kiliselerini görme fırsatı bulacaksınız. Hıristiyanlığın Afrika kıtasındaki izlerini en belirgin biçimde görebileceğiniz Etiyopya’yı, din ve kültür mozaiğini en barışçıl şekilde yansıtan doğal karelerle ölümsüzleştireceksiniz.Fotoğraf safarilerinde kendine özgü özellikleri olan yerleri, tarihi ve doğal dokuların bir arada bulunduğu rotaları seçtiklerini belirten Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş, Etiyopya turuna katılmak isteyen fotoğraf meraklıları için seyahat sırasında işe yarayacak birkaç ipucu veriyor: “Katılımcılar bir yandan bu coşkulu ortamların heyecanını yaşarken diğer yandan fotoğraf çekim tekniklerine dair ipuçlarını alıyor ve kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar. Kompozisyon düzenlemelerinden doğal ve yapay ışığın kullanımına kadar pek çok ayrıntıya dikkat ettiğimiz fotoğraf turlarımız, yeni başlayanlar, ileri amatörler, yeni soluk arayanlar, arşivini zenginleştirmek isteyenler, pratik yaparak öğrenme ihtiyacı hissedenler ve ‘bakmak’ yerine ‘görmek’ isteyenler için uygun. Katılımcılarımızın sağlam işler çıkarmak ve fotoğrafçılığın keyfine varmak için tura gelirken yanlarında geniş açı, tele objektif ve mümkünse üç ayak, fotoğraf yedekleme ünitesi, koruyucu filtre getirmelerini tavsiye ediyoruz. Kirlenmesinden çekinmeyeceğimiz bol ve rahat giysiler ise, yoldan çıkmayı göze alan fotoğraçılar için vazgeçilmezler arasında.”Dört yıldızlı otellerde ve bölgeye özgü lodge’larda konaklama imkânı sunan, tüm yemeklerin ve ekstra turların dahil olduğu turun fiyatı, kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 3.590 avro.